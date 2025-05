Haaland lo tiene claro: "Ninguno de nosotros ha estado a la altura"

La temporada del Manchester City ha estado muy por debajo de lo esperado. Sin apenas competir por el título de Premier League ni Champions, la única opción de trofeo reside en la final de la FA Cup que disputan contra el Crystal Palace.

"Esta temporada ha sido dura. No es agradable perder tantos partidos; es aburrido y nada divertido. Por eso necesitamos terminar bien y conseguir un trofeo. Tenemos la final de la FA Cup y, en una temporada horrible, aun así podemos lograr un trofeo, eso lo dice todo", analizó Erling Haaland en una entrevista a la 'BBC'.

"Cuando has ganado cuatro títulos de liga seguidos, si no ganas cinco, no será un éxito. Esos son los estándares que nos hemos marcado. No lo hemos hecho lo suficientemente bien en la liga, pero aún esperamos clasificarnos para la Champions", agregó.

El delantero noruego expuso los problemas del equipo durante el curso: "No hemos sido lo suficientemente estables ni hemos ganado suficientes partidos, así de simple. Tenemos que rendir mejor en los partidos importantes. No hemos ganado suficientes partidos consecutivos".

Además, optó por no poner escusas para explicar el mal rendimiento del equipo. "Hemos tenido lesiones, pero no deberíamos buscar excusas. Ninguno de nosotros ha estado a la altura ni hemos estado en nuestro mejor nivel, así que cuando no estás en tu mejor nivel, no vas a ganar partidos en este país", puntualizó.

También se pronunció sobre el adiós de Kevin De Bruyne: "Nos encantaría que terminara con un trofeo. Lo ha pasado increíble en City, es ridículo cuántos trofeos ha ganado. Ojalá consiga uno más. Para mí, está en el primer puesto. Ha sido realmente especial jugar con él. Una alegría enorme, y voy a hacer todo lo posible para que siga siendo así en los últimos partidos".

Erling Braut Haaland, con la nueva camiseta del Manchester City para la 25-26 / Manchester City

Eso sí, Haaland tiene claro que el equipo 'cityzen' necesitará encontrar a un buen reemplazo. "El futuro será diferente con jugadores diferentes. Cuando Kevin se vaya, necesitaremos a alguien que lo reemplace, aunque Kevin es irremplazable en muchos sentidos", señaló.

Por último, expuso las sensaciones de jugar por un título en un estadio tan mítico: "Ir a Wembley es igual de especial; he visto ganar en la grada, he ganado como jugador y espero que podamos volver a ganar allí".