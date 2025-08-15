"Gyökeres tendrá un impacto tremendo"

El Arsenal de Mikel Arteta debuta el domingo en Old Trafford en una temporada ilusionante en la que el objetivo volverá a ser conquistar la Premier. Con ese objetivo firmó el conjunto 'gunner' a uno de los mejores delanteros del mundo tras un culebrón que duró semanas y semanas. Sobre Gyökeres y otros futbolistas se pronunció el técnico vasco en rueda de prensa.

"Durante las últimas tres temporadas tenemos más puntos -sumados- que nadie en la liga y eso dice mucho sobre nuestra consistencia. Ahora solo tenemos que hacerlo en una temporada. Si seguimos cavando y cavando, un día el oro estará ahí", aseguró un ambicioso Arteta.

El técnico confirmó que Martin Odegaard será nuevamente el capitán y aseguró que espera un Manchester United muy diferente: "Serán diferentes porque el entrenador ha tenido más tiempo con ellos al haber realizado la pretemporada. Han tenido grandes incorporaciones en el mercado veraniego, por lo que son mucho más fuertes que la temporada pasada, como casi todos los equipos".

Zubimendi, preparado

No perdió la oportunidad Arteta para elogiar a Gyökeres, aunque antes quiso destacar la adaptación de otro de los fichajes del Arsenal: Martin Zubimendi. "Ha tenido una gran integración en el equipo y estamos muy contentos con él. Estará bien para el domingo”, dijo sobre el ex de la Real Sociedad.

Gyökeres, en el debut con el Arsenal / Agencias

En cuanto al delantero sueco, flamante fichaje 'gunner', el donostiarra fue tajante: "Tendrá un impacto tremendo en el equipo". "Estamos muy contentos de tenerle en la plantilla. Su incorporación está yendo muy bien. Muchos delanteros han llegado de diferentes ligas y han alcanzado el éxito, y depende de nosotros crear las condiciones adecuadas para que él pueda lograrlo", valoró.

"Está mejorando cada vez más. Normalmente es un jugador con buena condición física, y es cierto que no ha entrenado mucho con nosotros, pero ha tenido buenos momentos en dos partidos de pretemporada, así que veremos qué puede aportar al partido del domingo", concluyó Arteta.