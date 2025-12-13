Gyökeres sufre la presión de los 65 millones: "Necesita meter goles"

El culebrón Gyökeres dio para una serie televisiva de varias temporadas. El fichaje del sueco por el Arsenal tuvo idas, venidas, giros de guión inesperados y colaboraciones estrellas. Finalmente, el delantero se decantó por la opción londinense, dejando a sus otros pretendientes como Manchester United, Atlético o Bayern sin el papel protagonista.

Gyökeres regresaba a Inglaterra, donde pasó desapercibido en el Brighton en Championship antes de su explosión definitiva en Portugal. En las filas del Sporting lisboeta, el nórdico atomizó registros convirtiendo su peculiar celebración a lo Hannibal Lecter en un hecho cotidiano.

Números flojos

Los 'gunners' ganaron la subasta y convencieron al presidente sportinguista, Frederico Varandas, a base de millones: 65 y 10 en variables, para ser exactos. Gyökeres llegaba al norte de Londres dispuesto a asumir este nuevo paso en su carrera y aprovechar la oportunidad brindada.

Gyökeres tiene la total confianza de Mikel Arteta / ANDY RAIN

El sueco, sin embargo, no acaba de despegar por diversos motivos. A un delantero se le exige goles y, por el momento, sus números no van acordes a la inversión realizada. En dieciocho encuentros con el Arsenal, entre Premier y Champions, el escandinavo ha cantado seis dianas, lejos de los 'killers' continentales.

Arteta confía

Una lesión muscular le obligó a parar cuatro partidos, desde entonces, no ha visto puerta. Mikel Arteta, entrenador de los londinenses, confía en recuperar la mejor versión de su pupilo y le instó, tanto a él como a sus compañeros, a mejorar los mecanismos ofensivos para generar más oportunidades. "Tenemos que poner al jugador en las mejores condiciones posibles para que explote y alcance su potencial, y luego hay aspectos que, dentro de nuestra forma de jugar, deben complementarse. Es una combinación", reconoció el guipuzcoano.

Arteta achacó a las mencionadas molestias musculares como un obstáculo que ha frenado la progresión de Gyökeres: "Antes de la lesión, creo que lo estaba haciendo muy bien. Al principio fue difícil, porque es una liga diferente, con exigencias diferentes, no tuvo pretemporada, y ahora está empezando a tener cierta continuidad. Los goles llegarán y estaremos muy contentos con él".

El entrenador 'gunner' reconoció cierta desesperación en su falta de puntería y destacó que el aspecto psicológico está influyendo en dicha sequía. "Está tan acostumbrado que los necesita para ganar confianza. Al final, también evaluaremos su rendimiento en función de eso. Es lógico. Pero por lo demás, creo que lo está haciendo muy bien. Físicamente está en gran forma, y ahora necesita empezar a aprovechar las ocasiones que tiene", concluyó.