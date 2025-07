"¿Gyökeres? Queda mucho mercado"

El Arsenal está montando un 'superequipo' para que Mikel Arteta pueda disponer de todas las herramientas necesarias para alzar, por fin, el título de la Premier League. Los 'gunners' han firmado ya a Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi y Noni Madueke, pero no parece ser suficiente. Todavía queda la guinda del pastel, un Gyökeres que sigue resistiéndose. Por él fue cuestionado Arteta a su llegada a Singapur, donde realizará parte de la pretemporada.

El técnico del Arsenal fue preguntado por si espera más fichajes. Y respondió de forma tajante: "Nos quedamos cortos, nos faltan jugadores y necesitamos mejorar la profundidad y la calidad de la plantilla. Estamos constantemente buscando en el mercado"

Mucho mercado por delante

"Todavía queda mucho camino por delante antes de que finalice la ventana de transferencias y aún seguimos buscando jugadores en términos de cantidad", añadió el técnico 'gunner'.

Uno de sus grandes deseos no es otro que Viktor Gyökeres, que está protagonizando el culebrón del verano. Pero Arteta no quiso mojarse, aunque sí dejó caer un "todavía" que deja la operación abierta: "No tengo nada concreto que opinar sobre ningún jugador que todavía no forme parte del grupo. Cuando tengamos algo concreto que decir sobre algún futbolista, lo haremos".

Elogios a Zubimendi

"Pero por ahora, me estoy centrando en los jugadores que ya tenemos y estoy muy satisfecho con lo que he visto hasta ahora en los últimos 15 días", concluyó Arteta, que también se pronunció sobre uno de los fichajes ya oficiales: Zubimendi.

El entrenador vasco aseguró que el fichaje del ex de la Real Sociedad "fue un proceso muy largo". "Tuvo muchas oportunidades para decidir si quería venir. Lo bueno es que este club es increíble y todo el mundo quiere venir. Dejó pasar muy buenas oportunidades para venir con nosotros”, desveló.

"Estamos muy impresionados con lo que hemos visto en los últimos diez días. Una vez que tienes al jugador aquí a diario y ves su carácter, su personalidad, su inteligencia y lo mucho que aportará al equipo... Estoy muy emocionado", concluyó Arteta.