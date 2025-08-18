Gyökeres, un debut de pesadilla

Es una norma de vida que cuando la realidad no se corresponde con las expectativas se produzcan emociones negativas. En el caso de Viktor Gyökeres, que puso rumbo al Arsenal este verano como uno de los máximos goleadores de Europa con el Sporting Club, su llegada solo podía ser sinónimo de rendimiento inmediato en un equipo necesitado de su aportación ofensiva. Sin embargo, por ahora, su rendimiento está dejando mucho que desear...

Es solamente el primer partido de muchos en el Arsenal, aunque la inquietud sobre el rendimiento de su nuevo fichaje parece haber empezado a instalarse entre los gunners. Porque no son solamente sus minutos ante el United los que sorprenden, sino también los disputados en pretemporada con su nuevo equipo. A excepción de su estreno goleador contra el Athletic Club, su rendimiento no acababa de cumplir con las expectativas, haciendo que el partido en Old Trafford haya empezado a poner en alerta a más de uno.

Un estreno para olvidar

Es preciso calificar de pesadilla el debut de Gyökeres en Old Trafford. Lo fue, entre otras cosas, por los cero disparos conectados en todo el partido, la ausencia de regates completados, los solamente cuatro pases realizados o las once posesiones perdidas por el sueco. El ariete no estuvo en ningún momento; es justo reconocer que su equipo no terminó de acompañarle, pero el delantero tampoco hizo de su parte para rebelarse ante la apatía general de los suyos. De un fichaje como el suyo se espera mucho más.

Gyokeres, antes del partido contra el United / ADAM VAUGHAN / EFE

Precisamente el principal interesado en revertir esa dinámica es Mikel Arteta. El donostiarra ansiaba poder contar con un nueve que desatascase los partidos; los tres subcampeonatos seguidos en la Premier League han demostrado que si algo le faltaba a los gunners era ese factor diferencial en aquellos partidos que más cuesta sacar adelante. Mikel cree haber encontrado en Gyökeres a su hombre ideal para ello, pero de momento tendrá que esperar para ver su mejor forma en el Arsenal.

Havertz manda un aviso

El partido para olvidar de Gyökeres terminó siendo incluso peor cuando, tras salir del terreno de juego llegada la hora de partido, Kai Havertz entró para demostrar a Arteta que puede confiar en sus habilidades si el sueco no termina de despegar. El alemán hizo más en media hora que el ariete en sesenta minutos, aunque nadie en el norte de Londres pone en duda que Gyökeres tiene la condición de titular indiscutible sea cual sea su rendimiento. Al menos, por ahora.

Viktor Gyokeres vs Manchester United (A) - 2025/26

pic.twitter.com/QkNujCiGS3 — SIR AHMED (@midopido21) August 17, 2025

Superado el amargo debut en Old Trafford -que el Arsenal salvó de milagro ante un Manchester United que fue superior-, el equipo de Arteta se prepara para afrontar su segundo duelo liguero ante el Leeds este próximo sábado. Será la antesala de un partido clave para este arranque de temporada contra el Liverpool en Anfield, una prueba de fuego para medir el nivel de los gunners y su ambición por el título. Si algo tiene seguro el técnico donostiarra es que necesitará del mejor Gyökeres para poder tener opciones.