Gyökeres da media Premier al Arsenal

El gran objetivo del Arsenal de Mikel Arteta es ganar la Premier League de una vez por todas. Ha llovido demasiado desde aquel equipo de 'Invencibles' que dirigía Arsène Wenger y que enamoró a Inglaterra. Los 'gunners' quieren volver a saborear el mayor éxito nacional tras más de 20 años, pero para ello deberán sufrir más de lo previsto, especialmente si siguen dejándose puntos con el paso de las jornadas.

Esta vez, el equipo londinense recibía al Everton en casa, en el duelo correspondiente a la jornada 31. Una oportunidad de oro para meter presión a un Manchester City que justo después visitaba a un West Ham que se jugaba la vida. Pero lejos de sumar tres puntos más, no pudo pasar del 0-0. Esto es lo que hubieran leído si no hubiese aparecido Viktor Gyökeres para darle media liga a su equipo en el minuto 88.

El delantero sueco, suplente en el Emirates, desatascó un partido que apestaba a 0-0, empujando un balón a la red en el segundo palo que puede llegar a justificar la millonada que pagaron por él en verano. ¿Saben cómo? Pues a balón parado, no podía ser de otra manera. Falta lateral lanzada por el fenómeno Dowman, remate fallido de Hincapié y Gyökeres, como los grandes 'killers', estaba en el lugar adecuado en el momento justo para poner el 1-0.

Después, Max Dowman, ya con el Everton a la desesperada y el tiempo consumido, firmó el definitivo 2-0 recorriendo todo el campo sin oposición para emocionar más a unos 'gunners' que cada vez ven más cerca la línea de meta. Un gol con el que la joya del Arsenal se convirtió en el jugador más joven en marcar en Premier League con 16 años y 73 días.

El muro 'toffee'

El Arsenal salió a dominar el partido desde el segundo uno. En los primeros 15 minutos, era entretenido contar cuántos jugadores del Everton se metían dentro del área de Pickford para frenar al equipo de Arteta. Pero el dominio absoluto 'gunner' casi se rompe en mil pedazos con la más clara del primer tiempo, obra del Everton.

El Everton plantó un buen muro en el Emirates / NEIL HALL / EFE

Falló Raya en un centro al segundo palo y tuvo que aparecer Calafiori, desde el suelo, para bloquear una bala de McNeil que iba directa a la red. Pocos segundos después, el '7' 'toffee' estampaba en la cruzeta, literalmente, una rosca bellísima al palo largo.

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El disparo a la madera no alteró el guion del partido. El Arsenal seguía llamando a la puerta con insistencia, pero el Everton no estaba dispuesto a abrirla… hasta que apareció Gyökeres. El goleador sueco, en el 88 y a placer, desató la locura en un Emirates que, ahora sí, se ve casi campeón de una Premier que tiene buena pinta para los 'gunners'. Dowman puso la guinda al pastel aprovechando que el Everton buscó el empate a la desesperada. Victoria crucial en casa.