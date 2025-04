Gyökeres no quiere oír ni hablar de fichajes

Viktor Gyökeres tiene una cita con el gol cada semana. El sueco falla muy pocas veces a la misma y por ello es uno de los delanteros más cotizados del mercado. A sus 26 años y tras demostrar que no le afecta la presión, no quiere distraerse de su principal objetivo, brillar con el Sporting CP, aunque no paran de salirle pretendientes por toda Europa.

El internacional sueco tiene contrato con el club lisboeta hasta el 30 de junio de 2028, aunque sabe sobradamente que no llegará a cumplirlo íntegramente en el José Alvalade. Pese a ello, el jugador, según pudo saber 'A Bola', no tiene prisa para cambiar de aires.

Gyokeres celebra un gol con el Sporting / EFE

En la mañana del lunes saltó la noticia: el Arsenal está interesado en Viktor Gyökeres, el letal delantero del Sporting CP. Cómo para no estarlo. 42 goles y 11 asistencias registra el internacional sueco esta temporada. Ha jugado 42 partidos. 53 contribuciones de gol (1,26 por encuentro) que han enamorado al nuevo director deportivo gunner, Andrea Berta, que lo considera mucha mejor opción -y más barata- que Alexander Isak. ¿Pero, qué piensa el jugador?

El medio portugués asegura que el jugador, al conocer el interés del Arsenal, no quiere ni oír hablar sobre una posible salida ahora y que todo este tipo de conversaciones y escenarios hipotéticos sobre su futuro queden pospuestos hasta final de temporada.

Gyökeres quiere mucha calma para poner fin a su aventura en Lisboa batiendo todos los récords individuales posibles y con títulos colectivos bajo el brazo. Para ello, sabe que debe centrarse al cien por cien en el Sporting CP.

Champions

Líderes en la Liga NOS con tres puntos de ventaja con el Benfica, pero un partido más, el sueco opta a ganar su segunda Liga (la primera la ganó con Amorim la pasada temporada) y su primera Copa de Portugal.

Además, está en un momento muy dulce -suma siete goles en sus últimos cuatro encuentros- y podría superar el récord goleador de su carrera. Si marca un gol ante el Rio Ave el próximo jueves en la Copa de Portugal, igualará su mejor registro: 43 tantos.

El Arsenal, un destino idóneo

Inglaterra parece ser un destino más que probable para el futuro del jugador, que dejará un buen fajo de billetes en Lisboa. Tras pasar por Brighton y Coventry City, el sueco podría regresar a tierras británicas de la mano del Arsenal.

Después de ser vinculado con varios equipos de la Premier League, el equipo que dirige Mikel Arteta, que necesita un '9' de referencia como agua de mayo, parece un sitio perfecto en el que alcanzar su máximo nivel.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE/EPA/VINCE MIGNOTT

Además de por su capacidad goleadora innegable y sus condiciones físicas, Gyökeres es un futbolista muy inteligente, que lee muy bien las jugadas y que interpreta el juego a la perfección. Con un técnico como el español, capaz de diseñarle un esquema idóneo para sus características y de sacar jugo a sus desmarques, Gyökeres podría alcanzar un nivel incluso superior en el Emirates.

Acompañado por futbolistas del talento de Bukayo Saka y Gabriel Martinelli en los extremos e impulsado por el talento de Martin Odegaard en el último pase, Gyökeres puede regresar a la Premier por todo lo alto. No obstante, para pensar en ello habrá que esperar, como mínimo, hasta final de temporada.