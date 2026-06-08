Gvardiol se aleja del mercado: renovación en marcha

El Manchester City afronta uno de los veranos más trascendentales de su historia reciente. Tras el adiós de Pep Guardiola después de una década irrepetible en el Etihad Stadium, la entidad inglesa trabaja en una reconstrucción que pretende garantizar la continuidad de un proyecto ganador incluso sin el técnico que cambió para siempre la dimensión del club. Desde la directiva, encabezada por Khaldoon Al Mubarak, transmiten un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, convencidos de que la estructura creada durante los años de Guardiola permitirá mantener al City en la élite del fútbol europeo.

Dentro de esa hoja de ruta, asegurar la continuidad de las piezas consideradas estratégicas se ha convertido en una prioridad. Y uno de los nombres marcados en rojo por la dirección deportiva es el de Josko Gvardiol. El internacional croata, consolidado como uno de los defensas más cotizados del continente por su capacidad para actuar tanto de central como de lateral izquierdo, ha despertado el interés de varios gigantes europeos durante los últimos meses.

Josko Gvardiol, junto a Donnarumma tras un partido del City / EFE

Entre los clubes que han seguido de cerca su situación aparecen el Real Madrid y el Bayern de Múnich, mientras que diversas informaciones también lo han situado en la órbita del FC Barcelona. El conjunto blanco lleva tiempo buscando refuerzos para rejuvenecer su defensa y el perfil de Gvardiol encaja plenamente en esa estrategia, mientras que en Alemania también ha sido relacionado con el campeón de la Bundesliga. Incluso el propio jugador tuvo que pronunciarse recientemente sobre los rumores, asegurando que se siente feliz en Manchester pese a las constantes especulaciones sobre su futuro.

Sin embargo, en el Etihad no contemplan fácilmente una salida. De hecho, según informa la BBC, el Manchester City se muestra optimista respecto a las conversaciones para ampliar el contrato del defensa croata. Aunque su actual vínculo expira en 2028, la intención del club es blindarle durante más años y convertirle en uno de los pilares de la nueva etapa que se abre tras la marcha de Guardiola.

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La confianza de la entidad inglesa en alcanzar un acuerdo se apoya también en el peso que ha adquirido Gvardiol dentro del vestuario. El defensa fue elegido mejor jugador del Manchester City en la temporada 2024-25, una campaña en la que se consolidó como una de las referencias del equipo. La última temporada, sin embargo, estuvo marcada por una grave lesión: una fractura de tibia sufrida en enero que le mantuvo cuatro meses alejado de los terrenos de juego y limitó su participación a 25 encuentros oficiales. Aun así, el club sigue considerándolo una pieza fundamental para el futuro.

Pese a los insistentes rumores sobre el seguimiento de otros grandes europeos, la sensación en la cúpula citizen es positiva. Las negociaciones avanzan en la dirección adecuada y existe confianza en que el internacional croata continuará defendiendo la camiseta sky blue durante muchos años más.

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Mientras tanto, Gvardiol se encuentra concentrado con la selección de Croacia para disputar el Mundial 2026. Su estreno llegará el próximo 17 de junio frente a Inglaterra, un encuentro en el que podría cruzarse con varios de sus compañeros del Manchester City antes de resolver definitivamente su futuro contractual.