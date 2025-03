Gündogan toca fondo en el City

Ilkay Gündogan abandonó este verano el FC Barcelona para regresar a la disciplina del Manchester City. A pesar de vestir la camiseta azulgrana únicamente durante una temporada, hay un buen recuerdo del centrocampista alemán en la capital catalana.

En su curso como culé, Gündogan fue una pieza fundamental en el esquema de Xavi Hernández. Disputó un total de 51 partidos, logrando ver portería en cinco ocasiones, además de repartir 14 asistencias. Buenos números para la primera temporada en España.

Sin embargo, por diferentes deportivos, algunos más extradeportivos como la necesidad de liberar masa salarial, Barça y Gündogan llegaron a un acuerdo para poner fin a su relación contractual. Y apareció la opción de volver al Manchester City.

BAJÓN EN EL CITY

El futbolista germano regresó a la que fue su casa, donde había levantado ni más ni menos que un triplete como capitán. Pep Guardiola estaba encantado con la vuelta de un futbolista de este nivel, pero la realidad ha sido bien distinta en el cuadro 'cityzen'.

No es el único responsable de la mala dinámica del Manchester City, sin embargo, no ha podido evitar esta situación. Sin Rodri, Pep Guardiola ha tenido que tirar de recursos para el pivote, y la solución de emergencia con el mediocampista alemán no ha funcionado.

A sus 34 años, el bajón, físico y futbolístico, de Gündogan es evidente. Ya no tiene esa 'chispa' para dominar el centro del campo y, en ocasiones, su cabeza actúa más rápido que sus piernas. Eso sí, la calidad en ningún caso se pierde.

SU VALOR SE HUNDE

La última actualización de valores del portal 'Transfermarkt' tampoco le deja en buen lugar. El valor de Ilkay Gündogan ha disminuido hasta los siete millones de euros, la cifra más baja desde 2012, en su primera temporada en el Borussia Dortmund tras aterrizar procedente del Núremberg.

Pese a estos condicionantes, cabe destacar que aún es una figura importante dentro del esquema 'slyblue'. Hasta el momento, ha disputado 39 partidos, con unos números de dos goles y tres asistencias. Ya no es el Gündogan de antaño, aunque sigue siendo un jugador muy válido. Pero su valor ya no incrementará.