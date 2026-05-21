Guillem Navarro, experto en derecho deportivo, sobre la resolución del 'spygate': "La sanción al Southampton cambia las reglas del juego en el fútbol inglés"

El fútbol inglés amaneció esta semana con una de las resoluciones disciplinarias más contundentes de los últimos años. El Southampton fue expulsado del playoff de ascenso a la Premier League tras confirmarse el caso de espionaje al entrenamiento del Middlesbrough antes de la semifinal por el ascenso. Una decisión que no solo deja a los 'Saints' sin final en Wembley, sino que además se les castigará con una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada.

La resolución, emitida por una comisión independiente de la English Football League (EFL), ha generado un enorme revuelo en Inglaterra. Especialmente por la dureza de una sanción que cambia por completo el desenlace deportivo de la Championship y que marca un evidente punto de inflexión respecto a precedentes anteriores.

Para entender el alcance jurídico y deportivo del caso, SPORT ha podido hablar con Guillem Navarro, experto en derecho deportivo, quien considera que el castigo refleja un cambio de paradigma en el fútbol inglés. "El contraste con el precedente más relevante en esta materia es significativo", explica en referencia al famoso 'Spygate' protagonizado por el Leeds United de Marcelo Bielsa en 2019.

En aquel episodio, el técnico argentino admitió haber enviado a un trabajador a observar entrenamientos del Derby County antes de un partido de Championship. La sanción, sin embargo, se limitó entonces a una multa económica de 200.000 libras. Una resolución que recibió numerosas críticas por su escaso efecto disuasorio.

Sin embargo, para Navarro, ambos casos no son comparables. "El precedente del Leeds no puede analizarse bajo el mismo prisma porque precisamente aquella conducta provocó que la EFL introdujera el actual Reglamento 127, que prohíbe expresamente observar entrenamientos de un rival en las 72 horas previas a un partido", señala.

No estamos ante un error puntual. El Southampton espió los entrenamientos del Oxford United, el Ipswich Town y el Middlesbrough Guillem Navarro — experto en derecho deportivo

El experto va más allá y recalca que el Southampton no incurrió en una acción aislada. "No estamos ante un error puntual. El Southampton ha admitido tres conductas separadas y deliberadas durante la temporada, espiando los entrenamientos del Oxford United, el Ipswich Town y el Middlesbrough", afirma.

El caso estalló después de que miembros del Middlesbrough detectaran a un supuesto empleado vinculado al Southampton grabando con un teléfono móvil una sesión de entrenamiento privada previa a la eliminatoria. Según trascendió en Inglaterra, el individuo trató de ocultarse entre árboles cercanos a la ciudad deportiva y abandonó rápidamente la zona tras ser descubierto.

El empleado vinculado al Southampton que filmó el entrenamiento del Middlesbrough / X

La denuncia del 'Boro' desencadenó una investigación que acabó explotando apenas unos días antes de la final del playoff. El organismo disciplinario entendió que la infracción vulneraba gravemente la integridad competitiva y decidió excluir directamente al Southampton de la promoción de ascenso. Su lugar en Wembley será ocupado precisamente por el Middlesbrough, que ahora se enfrentará al Hull City.

No haber respondido con una sanción ejemplar habría generado sensación de impunidad entre muchos clubes ingleses Guillem Navarro — experto en derecho deportivo

"Con esta resolución queda claro que la EFL quiere sentar un precedente para evitar que esto vuelva a ocurrir", explica Navarro. "La competición ha querido priorizar la integridad deportiva antes que cualquier debate sobre un supuesto exceso sancionador".

En Inglaterra, la decisión ha abierto un enorme debate mediático y jurídico. Aunque el castigo resulta extremadamente severo, gran parte de la opinión pública considera que la EFL debía lanzar un mensaje contundente. "No haber respondido con una sanción ejemplar habría generado sensación de impunidad entre muchos clubes ingleses", sostiene el especialista.

Navarro considera además que esta resolución puede marcar un antes y un después en el tratamiento de las infracciones no financieras dentro del fútbol inglés. "Es el ejemplo más claro de cómo funciona la cadena regulatoria: una conducta genera una laguna normativa, la laguna se corrige mediante una nueva regulación y esa norma se aplica con contundencia cuando la conducta vuelve a producirse".

La integridad competitiva tiene ahora un precio deportivo Guillem Navarro — experto en derecho deportivo

El experto subraya que la EFL ha querido dejar claro que ya no basta únicamente con castigos económicos. "La integridad competitiva tiene ahora un precio deportivo. Y eso cambia radicalmente el análisis coste-beneficio que cualquier club pueda hacer antes de incurrir en una conducta similar".

Pero el caso todavía no ha terminado. El Southampton presentará recurso y, además, podrían llegar nuevas sanciones individuales. "La EFL solo tiene competencia sobre los clubes como entidades. La Football Association deberá valorar ahora posibles castigos personales para los responsables implicados", apunta Navarro.

El contraste con los 115 cargos del City

Más allá del espionaje, la resolución también ha reabierto inevitablemente otro gran debate en Inglaterra: el contraste entre la rapidez con la que se ha resuelto este caso y la lentitud que rodea a los 115 cargos financieros pendientes contra el Manchester City.

"La diferencia temporal entre ambos procedimientos no es una anomalía", explica Navarro. "El caso Southampton exigía una respuesta inmediata porque había una final programada para este sábado, una conducta concreta y una admisión de culpabilidad. La justicia deportiva tiene que adaptarse al calendario competitivo".

El caso del Manchester City todavía tardará mucho tiempo en resolverse Guillem Navarro — experto en derecho deportivo

El escenario del Manchester City, sin embargo, es completamente distinto. "Estamos hablando de un procedimiento de una complejidad gigantesca, con cargos que abarcan desde 2009 hasta 2018 y donde cada acusación debe probarse individualmente", señala. "Apenas existe información pública sobre los hitos procesales más básicos. Incluso el famoso término de los '115 cargos' podría no ser exacto hoy en día".

Por ello, el experto no espera una resolución cercana. "Todo apunta a que el caso del Manchester City todavía tardará mucho tiempo en resolverse".