Gueye se disculpa con sus compañeros por pegar a Keane

Idrissa Gana Gueye, centrocampista del Everton, se disculpó con sus compañeros por abofetear su compañero Michael Keane, una acción que le costó la expulsión contra el Manchester United.

El centrocampista recibió tarjeta roja directa en el minuto catorce de partido tras enzarzarse en una pelea con Keane, al que le recriminó que no fuera a por un balón que Bruno Fernandes estuvo cerca de convertir en gol. Tras recibir un empujón por parte de Keane, que no aceptó sus quejas, Gueye le dio un bofetón en la cara con la mano izquierda, lo que le valió la tarjeta roja por parte de Anthony Taylor.

"Lo primero de todo quiero disculparme con mi compañero Michael Keane. Asumo toda la responsabilidad por mi reacción. También quiero disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los aficionados y con el club. Lo que ha pasado no refleja quién soy ni los valores que defiendo. Las emociones pueden estar a flor de piel, pero nada justifica tal comportamiento. Me aseguraré de que no ocurra de nuevo", dijo Gueye en un comunicado.

Pese a la tempranera roja, el Everton ganó el encuentro gracias a un tanto de Kiernan Dewsbury-Hall. "Sabes qué, me gusta que mis jugadores se peleen. Quiero que sean duros", aseguró David Moyes, técnico del Everton tras el partido.

"No quiero que acepten que alguien no está haciendo lo suficiente. Si quieres un equipo ganador, necesitas esa dureza y esa resiliencia y eso es lo que nos dio el partido. Aplaudo que haya salido ahí y aceptado su error. Lo entendemos y pasamos página", dijo.

Ahora, Gueye se enfrentará a una sanción de tres partidos por conducta agresiva. Este incidente tiene un precedente en la Premier League. En abril de 2005, en un Newcastle United 0-3 Aston Villa, Lee Bowyer y Kieron Dyer, ambos jugadores de los 'Magpies' se enzarzaron en una pelea a puñetazos en el campo que les valió la expulsión a ambos. Fueron sancionados con tres partidos.