Guerra totalmente abierta entre Garnacho y el United: "La temporada fue una mierda, no ganamos a nadie"

Se sabía de antemano. La Europa League era la anestesia para una temporada horrible. El problema es que únicamente se la podía administrar uno: o el Manchester United o el Tottenham. Finalmente, tras 90 minutos bastante aburridos en San Mamés para el espectador neutro -se enfrentaron dos de los peores equipos de la Premier League esta temporada-, se la llevó el equipo londinense.

Ni Amorim ni Postecoglou han dado con la tecla esta temporada. Sus proyectos solo han carburado en una Europa League que los citó en Bilbao para disputar una final que otorgaba un inmenso premio, dado su pésimo rendimiento en Premier League: un billete para jugar la Champions la próxima temporada. Alejandro Garnacho, tras la derrota de su club, explotó por completo.

El centrocampista del Tottenham Pape Sarr (i) saluda a Alejandro Garnacho, del Manchester al finalizar la final de la Liga Europa que Tottenham Hotspurs y Manchester United disputaron este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao / Miguel Toña / EFE

El argentino, que fue suplente en San Mamés —entró a falta de 20 minutos para el final y con el resultado en contra-, no se cortó ni un pelo al pasar por zona mixta, dejando bien claro que considera que la temporada ha sido "una mierda" y dejando su futuro completamente en el aire. Si hace unos meses la situación estaba 'caliente', hoy hay un 'incendio' importante en Old Trafford con el joven extremo.

Disfrutaré el verano y luego veremos qué pasa” Alejandro Garnacho — Jugador del Manchester United

“Nuestra temporada fue una mierda. No le ganamos a nadie en la liga. He jugado todas las rondas hasta llegar a la final, pero hoy solo he jugado 20 minutos. Disfrutaré el verano y luego veremos qué pasa”, admitió el atacante de 20 años en la zona mixta.

Además de Garnacho, su entorno tampoco pudo contener la rabia que sentían. “Trabajando como un profesional, ayudando en cada partido, marcando dos goles en las dos últimas finales, sólo para estar en el campo 19 minutos y ser tirado debajo de un autobús. ¡Guau!”, puso en sus redes sociales Robert, el hermano y agente de Garnacho.

El hermano de Garnacho, Robert, en su cuenta de Instagram / 'X'

¿Quién falló la ocasión clara en la primera parte de la semifinal? Garnacho Rúben Amorim — Entrenador del Manchester United

Amorim, lejos de esconderse, dio una contundente respuesta sobre su decisión: “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién falló la ocasión clara en la primera parte de la semifinal? Garnacho. Así es el fútbol”, dijo el técnico luso al ser preguntado por la suplencia del argentino.

Alejandro Garnacho publicó esta foto antes de la final de Europa League en San Mamés / 'X'

Horas antes de que rodase el balón en San Mamés, cuando Garnacho ya conocía que no formaba parte del once inicial, publicó una foto en Instagram que cobró todo el sentido tiempo después. En ella se le podía ver celebrando dos goles: uno en la victoria por 2-1 en la FA Cup contra el City hace un año y otro del triunfo contra el mismo equipo en la Community Shield del pasado agosto.

Sin duda, la situación es límite en el United, que tendrá que buscar una solución para mejorar el rumbo y evitar que sucedan escenas como la relatada. Las asperezas entre técnico y jugador ya salieron a la luz cuando Amorim aterrizó en Old Trafford.

Problemas hace meses

En diciembre, Garnacho se quedó fuera de la convocatoria junto a Marcus Rashford en un partido contra el Manchester City, que se saldó con triunfo red devil tras un final de choque marcado por los errores de Matheus Nunes. El argentino solo había jugado 10 minutos en el anterior partido y no tenía ningún problema físico que le impidera salir de inicio en el derbi de Manchester. Era una decisión técnica.

Alejandro Garnacho en el partido ante el Bournemouth / LAP

Yo tomo nota de todo, de lo que comen, de cómo visten... de todo. Entonces decido. Se lo dije después del último entrenamiento. Esta mañana han estado trabajando individualmente y lo han hecho bien”, explicó el luso sobre las ausencias de Garnacho y Rashford. "No quiero enviar un mensaje, es simplemente una evaluación, y ellos lo saben. Los jugadores son muy, muy inteligentes y por eso todos entienden mi decisión y tengo que elegir. Es simplemente una selección”, añadió.

Pese a ello, en Inglaterra se aseguraba que se debía a una mala actitud del jugador y su entorno. Varios medios deportivos aseguraban que, junto a su hermano Robert, filtraban las alineaciones del equipo antes del partido, además de usar cuentas anónimas en redes sociales para destacar errores de algunos compañeros.