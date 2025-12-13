Fin a la guerra civil en Anfield: el surrealista 'redebut' de un indultado Salah

Concluye uno de los culebrones más importantes de la historia reciente de la Premier League. El 'caso Salah' se dio por cerrado este sábado cuando el futbolista egipcio regresó a los terrenos de juego tras su enfrentamiento con Arne Slot, entrenador del Liverpool, que perdonó al 'faraón' tras sus polémicas declaraciones en las que atacó directamente al técnico. Un 'redebut' totalmente surrealista pero con el que Salah se llevó una atronadora ovación de Anfield.

El caso estalló hace tan solo una semana, cuando Salah explotó en zona mixta al encadenar frente al Leeds su tercera suplencia consecutiva, esa vez sin minutos. "El Liverpool me está traicionando, así me siento. No puedo creerlo, estoy muy decepcionado", comenzó diciendo el delantero egipcio. Pero la 'guerra civil' en Anfield estalló con las críticas del atacante hacia su propio entrenador: "He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente ya no, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”.

Ausente en la Champions

Tras las palabras de Salah, Arne Slot no podía hacer como si nada hubiera pasado y decidió apartar al egipcio del equipo, hasta el punto de que no fue convocado para el partido de Champions frente al Inter del martes, solventado con victoria 'red' por la mínima en el Giuseppe Meazza. Por muy leyenda del Liverpool que sea el egipcio, el técnico neerlandés tomó cartas en el asunto y la situación parecía irreconducible, incluso planteándose en Inglaterra la posible marcha del futbolista en invierno.

Pero el caso dio un giro de 180º este fin de semana, cuando Mo Salah volvió a entrar en la convocatoria para enfrentarse al Brighton, en el que iba a ser su último partido antes de marcharse a la Copa África y quién sabe si para no regresar nunca más. "No tengo ninguna razón para no querer que se quede. Este club ha ganado mucho con él", dijo en la previa un Arne Slot que perdonó al egipcio tras una conversación que tuvo lugar este viernes.

Suplente... por poco tiempo

Eso sí, Salah había vuelto a la convocatoria pero no al once titular. Arrancó el partido frente al Brighton en el banquillo, con todos los focos apuntando hacia él, incluso tras el 1-0 de Ekitiké en el primer minuto de juego que ponía por delante al Liverpool. En Inglaterra incluso apuntaban a que el 'faraón' no tendría minutos, sobre todo si el cuadro 'red' mantenía el encuentro controlado.

El momento en el que Salah regresa a los terrenos de juego con la camiseta del Liverpool / AP

Pero el fútbol, impredecible como siempre, quiso que la leyenda 'red' entrase al terreno de juego antes de la media hora por la lesión de Joe Gomez. Una sustitución y un regreso totalmente surrealistas, teniendo en cuenta que Gomez ocupaba la demarcación de lateral derecho.

Pero así lo quiso Slot, que dio por concluido el culebrón dándole una nueva oportunidad a un Mohamed Salah (sorprendido como todos) que ingresó al verde con una ovación tremenda por parte de Anfield. No tuvo mucho protagonismo el egipcio, pero su mera presencia animó a la grada e impulsó al Liverpool hacia los tres puntos en un partido sentenciado con un doblete de Ekitiké, que anotó el segundo en el 60'... tras asistencia de Salah a la salida de un córner.