Guardiola vuelve a pegársela en la Premier

Buenísimas noticias para el Arsenal. Pésimas para el Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola dejó escapar otros dos puntos de su feudo tras dejarse empatar por el Brighton (1-1), que le planteó un partido de tú a tú al conjunto 'cityzen' y que terminó igualando el tanto inicial de Erling Haaland por medio del japonés Mitoma. No fue el día del City. Tampoco el del goleador, un Haaland que vio puerta desde los once metros pero que luego falló lo infallable para que el Arsenal de Arteta pueda alejarse mañana a ocho puntos.

En una modesta primera mitad, fue el Brighton quien llevó el peso del encuentro y pudo llegar al descanso por delante en el marcador. Pero Donnarumma volvió a hacer acto de presencia un día más para negar varios mano a mano y remates a bocajarro del cuadro visitante. Ya a los dos minutos, un despeje en defensa se convirtió en una transición de lujo para el Brighton que terminó rematando de cabeza Pascal Gross a la altura del punto de penalti. Se hizo grande el meta italiano, que también desbarató el rechace en una doble clara ocasión de los de Hürzeler.

Salvador Donnarumma... y Khusanov

Sin noticias ofensivas de los Doku, Reijnders, Haaland y compañía, el Brighton insistió en busca de un 0-1 que no llegó. Principalmente por culpa de Donnarumma, que solventó un despiste de la zaga 'cityzen' que permitió a Kadioglu ganar la espalda a Aké y plantarse solo en el mano a mano ante el exportero del PSG. Estaba permitiendo demasiado el City atrás, con mucho espacio para que el rival corriese a la espalda de una zaga en la que se consagró el uzbeko Khusanov con varias acciones defensivas de valor gol.

Fue entonces cuando comenzó a despertar el cuadro mancuniano, encadenando varias llegadas sin mucha contundencia. Sí se atrevió, en cambio, un Jeremy Doku que forzó un claro penalti en el 37'. Y no podía ser otro. Erling Haaland asumió la responsabilidad y anotó su vigésimo gol esta temporada en la Premier, dejando en anécdota el ambiente helado que se estaba viviendo en el Etihad Stadium.

Todo parecía decantado para los de Pep Guardiola. Incluso Bernardo Silva se topó con el palo nada más comenzar la segunda mitad. Totalmente solo, desde el balcón del área pequeña. Pero no entró el remate del portugués y lo terminó pagando caro su equipo.

Mitoma pone la Premier patas arriba

Corría la hora de partido cuando Mitoma recibía en la frontal, recortaba ante Bernardo, se la perfilaba hacia su diestra y se sacaba un latigazo raso al palo largo para empatar el encuentro. Imparable para Donnarumma, que incluso pudo encajar el segundo minutos después cuando Diego Gómez falló a puerta vacía y el propio Mitoma enviaba el rechace a la madera en pleno vendaval ofensivo del Brighton.

A partir de ahí, entró el partido en un ida y vuelta del que pudo salir beneficiado el City. Pero ni así. Erling Haaland tuvo en sus botas la ocasión soñada por cualquier '9'. Error gravísimo de la defensa, que se le regaló a Cherki y el francés se la cedió al noruego, que se topó a bocajarro con un paradón de Verbruggen para salvar un punto del Etihad y mandar buenas noticias a Londres, donde el Arsenal podría alejarse a ocho puntos de la segunda plaza.