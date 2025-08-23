Guardiola, víctima de su 'Kryptonita': un contratiempo de 40 millones

Quiso Pep Guardiola ver el vaso medio lleno. No medio vacío. "Tengo la sensación de que jugamos mejor de lo que dice el resultado", declaró a los micrófonos de la 'BBC'. En la que fue el primer encuentro de la Premier League 2025/26 en el Etihad Stadium y, por consiguiente, la presentación en sociedad de los fichajes 'cityzens', el Manchester City fue víctima de sus propios errores y sucumbió - una vez más - a un Tottenham que jugó sus cartas a la perfección y, con Thomas Frank a la cabeza, confirmó que los 'spurs' son la 'Kryptonita' del técnico de Santpedor.

En los 459 partidos oficiales de Pep como local, sufrió hasta tres derrotas ante el combinado del norte de Londres. Siete encuentros perdidos en la Premier. 10 entre todas las competiciones. En una contra de libro, Richarlison ganó la espalda de Aké y vio la llegada de Brennan Johnson desde el costado derecho, que batió a James Trafford. Y la sentencia llegó al filo del descanso. Tras otro error en salida de balón de los de Guardiola. Nico González se acercó al guardameta, pero venía marcado. Aun así, el exarquero del Burnley le cedió el esférico y, pese a taponar el disparo de Richarlison, no pudo hacer nada ante el fusil de Palhinha.

"Nos pegamos un tiro en el pie"

"Fallamos pases sencillos y lo dimos todo, pero nos pegamos un tiro en el pie con el segundo gol. Sabemos lo bien que lo hacen físicamente y perdimos demasiados balones", analizó el técnico del City. "Necesitábamos un gol y tuvimos ocasiones, el penalti no pitado a Oscar [Bobb], ocasiones para Erling [Haaland] y Rayan [Cherki]: tuvimos ocasiones. No leímos muy bien el juego, el marcaje individual y la presión, porque Thomas [Frank] lo hace, sucede y tuvimos que atraer y jugar de otra manera. Pero en el último tercio estuvimos muy bien, controlamos las transiciones. El resultado no es bueno, pero aprenderemos de ello", prosiguió.

Eso sí, se le vio bastante satisfecho con el rendimiento de los nuevos. Aseguró que la dirección deportiva, que se gastó más de 300 millones en incorporaciones desde el pasado mes de enero, hizo "muchas cosas bien".

Nouri, K.O.

Lo que no se esperaba Pep era sufrir un contratiempo físico. Y es que, Rayan Aït-Nouri, flamante nuevo lateral izquierdo titular, cayó lesionado en la primera mitad del choque. Para ser más exactos, apenas duró 22 minutos sobre el verde. Sufrió problemas en su tobillo y, pese a probarse tras ser atendido por los médicos, se echó al suelo minutos después y tuvo que saltar al césped Nathan Aké en su lugar.

Nouri, sustituido ante el Tottenham por problemas en su tobillo / X

Se trata, sin lugar a dudas, de un revés inoportuno para el City. El exlateral del Wolverhampton fue una de las grandes apuestas veraniegas de la dirección deportiva 'cityzen'. Había impresionado en su debut en la Premier ante, precisamente, su anterior club. Costó 33,7 millones de libras (cerca de 40 millones de euros) y se había asentado en el carril izquierdo, desplazando a Josko Gvardiol al banquillo. Habrá que ver cuál es el alcance de su posible lesión.