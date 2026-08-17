Guardiola ya tuvo su ‘caso Julián’: ahora le toca a Simeone

El Barça sigue su plan con Julián Álvarez. El delantero argentino es la prioridad del cuadro culé para reforzar la delantera y, aunque suenan alternativas por si el argentino no acaba llegando al Camp Nou, la apuesta de Flick y Deco sigue siendo por el jugador de Calchín.

Tanto jugador como club creen que la operación es posible y que puede acabar vistiendo de azulgrana este verano. Este es el deseo del jugador, que expresó de manera pública su deseo de abandonar el Atlético de Madrid durante el Mundial y, después, de vuelta en Majadahonda, se lo transmitió el pasado miércoles en persona a Diego Pablo Simeone.

Julian álvarez, durante el entrenamiento con el Átletico de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda este miércoles. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Julián, como el resto de internacionales colchoneros que se incorporaron al equipo el pasado lunes, no formó parte de la convocatoria para el partido contra el Olympique de Marsella, por lo que todos los ojos están puestos en el 19 de agosto. ¿Entrará Julián en la lista de Simeone para debutar en LaLiga contra el Málaga? Veremos.

El escenario que envuelve al delantero argentino no es cómodo, pero tampoco lo es para Simeone. El club, por su parte, sigue con sus trece: Julián no se vende. Hoy, las palabras que pronunció Guardiola cuando Julián cambió el Etihad por el Metropolitano cobran más sentido que nunca.

Así lo resolvió Guardiola en 2024

Agosto de 2024. Julián Álvarez llega al club colchonero como una auténtica estrella, a sus 24 años, para liderar un proyecto ganador. Detrás de aquel fichaje, una operación que se cerró en una cifra cercana a los 75 millones de euros, que podían llegar hasta los 95 con las variables, y una decisión clave de Guardiola.

Guardiola y Julián, en un partido con el City / EFE

El de Santpedor permitió a su jugador cumplir su deseo. Julián estaba en un buen momento, consideraba que merecía más protagonismo y pidió salir del Etihad para convertirse en la máxima estrella de un equipo de primer nivel. Simeone le ofrecía eso.

"Los jugadores que dicen: “Es que yo quiero jugar más, estoy descontento”. Deben irse. Hay que negociar con el club y buscar una salida. No vale la pena estar en sitios descontentos", explicó Guardiola, que ya vivió antes que nadie el ‘caso Julián’.

"La dificultad más grande es, olvídense de tácticas, del rival, eso no importa. Es la gestión del equipo, de cómo gestionas la gente que no juega. Hay gente que tolera más esta situación, y otras que menos. A estas, con un abrazo y sin ningún reproche, hay que buscar una solución para que todos estemos contentos. Esto es lo más difícil de nuestra profesión", añadió.

Ahora, Simeone se encuentra en una tesitura parecida. Julián quiere irse. Así se lo ha dicho. No tiene que ver con el minutaje, tiene que ver con coger un tren, el del Barça, que quizá no vuelve a pasar en la vida. ¿Opinará como Guardiola?