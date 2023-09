Guardiola tropieza con la misma piedra

El Manchester City cayó eliminado de la Carabao Cup en la primera ronda frente al Newcastle (1-0) Es la tercera temporada consecutiva que caen eliminados antes de superar la ronda de cuartos de final

A las primeras de cambio, batacazo. Pep Guardiola y el Manchester City han perdido la oportunidad de sumar un nuevo título a su palmarés en la temporada tras su derrota en St. James' Park. El Newcastle United de Eddie Howe fue el 'aguafiestas' de unos 'Citizens' que ya no podrán optar a sumar un cuadruplete histórico ganando todos los títulos domésticos en Inglaterra (Premier League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup). Ningún equipo lo ha conseguido en toda la historia.

No fue la noche soñada para el Manchester City, que salió con un once sin los futbolistas habituales y plagado de rotaciones. Erling Haaland se quedó en el banquillo pero estuvieron hombres importantes como Julián Álvarez, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol o Jack Grealish. El 'experimento' con un Kalvin Phillips que sigue fuera de forma no le funcionó a Guardiola, y tampoco la apuesta por los jóvenes de la cantera Oscar Bobb y Rico Lewis. Los 'Magpies' fueron demasiado dañinos.

Pesadilla en Newcastle

Rápidamente, los 'Citizens' vieron cómo el Newcastle United se hacía con el control del partido gracias a un Aleksander Isak estelar que volvió a ser el futbolista decisivo de cara a portería. Joelinton aportó mucho vuelo a los locales y Tino Livramento, el joven lateral de la cantera del Chelsea, convirtió el partido de Jack Grealish en una pesadilla. Fue un muro infranqueable.

Guardiola trató de salvar la 'papeleta' dando entrada a Phil Foden y a Jérémy Doku en la segunda mitad, pero ni siquiera así consiguió doblegar a los locales. Erling Haaland, que venía de 'mojar' frente al Nottingham Forest en Premier, se quedó viendo la debacle desde el banquillo. Fue un partido para el olvido.

El enfado de Pep Guardiola con el árbitro tras caer eliminado en la Carabaeo Cup frente al Newcastle 👀#CarabaoCupEnDAZN 🏆 pic.twitter.com/AdDU3duSoU — DAZN España (@DAZN_ES) 27 de septiembre de 2023

Fruto de la desesperación por un encuentro en el que no les salió nada, Guardiola cargó contra el árbitro tras el pitido final. No sin antes saludar con mucha deportividad a los jugadores del Newcastle, el técnico de Santpedor le recriminó al colegiado algunas decisiones controvertidas durante los noventa minutos. Una reacción lógica tras un partido tan frustrante.

Consumada la derrota, el Manchester City tropezó de nuevo con su 'maldición' copera. Sin ir más lejos, esta es ya la tercera temporada que caen eliminados de la Carabao Cup, la misma competición que ganaron cuatro años consecutivos entre 2018 y 2021. Desde entonces, se marcharon antes de pasar la ronda de cuartos (2021-22, octavos de final frente al West Ham); (2022-23, cuartos de final frente al Southampton); (2023-24, dieciseisavos de final frente al Newcastle). Una 'espinita' por sacar.