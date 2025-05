Guardiola, muy tocado: "Si no estamos en la Champions, jugaremos la Europa League..."

La temporada del Manchester City está siendo, como mínimo, decepcionante. En un equipo construido para competir por todos los títulos, finalizar el curso sin levantar ninguno de los trofeos principales, Premier League, Champions y FA Cup, es un auténtico fracaso.

Después de perder este sábado la final copera contra el Crystal Palace, el equipo que dirige Pep Guardiola vuelve a la competición liguera este martes (21:00 H) para medirse contra el Bournemouth con la obligación de sumar los tres puntos para recuperar las posiciones Champions.

"Es un partido importante, por supuesto. No recuerdo una temporada en los últimos 14 o 15 años que no quisiésemos estar en la Champions League. Pero si no estamos es porque no lo merecemos, y jugaremos la Europa League. Es lo que hay", apuntó Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo.

Pep Guardiola, durante la final de la FA Cup / Agencias

"Nos clasificaremos para la Champions League. Pienso en eso, necesitamos dos victorias. Bournemouth será el primer paso para terminar terceros, ese es nuestro objetivo. Lo haremos", agregó.

El conjunto 'skyblue' vuelve a competir tan solo tres días después de la final de la FA Cup, sin apenas tiempo para analizar o preparar el siguiente partido: "Estoy centrado en el Bournemouth. Cuando solo tenemos dos o tres días no hay mucho tiempo. Quizá vea algo esta noche y se lo enseñe mañana a los jugadores, pero ahora mismo nuestra atención está puesta en el Bournemouth".

Preguntado por si la temporada del City es una decepción, el técnico catalán defendió el papel de su equipo: "El Newcastle ganó la Carabao Cup, el Liverpool la Premier League y el Manchester City la Community Shield. Los demás equipos no ganaron trofeos...".

El partido frente a los 'Cherries' será el último de Kevin de Bruyne en el Etihad, aunque Guardiola prefiere centrarse en sumar los tres puntos. "Lo que quiere De Bruyne es que ganemos para jugar en la Liga de Campeones el año que viene. Decidiré qué jugadores son los mejores para jugar contra el Bournemouth", señaló.

"De Bruyne tendrá los minutos que merezca, ese será el mejor tributo a su carrera. Es una leyenda de este club, nuestros éxitos en los últimos años no habrían sido posibles sin jugadores como él", concluyó.