Guardiola tira de ironía con el gasto en la Premier: "No solo es el City, ¿no?"

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación antes del partido entre Manchester City y Tottenham. El entrenador catalán no dejó ningún frente abierto y aclaró el estado físico de Rodri, además de explicar la ausencia de Savinho en la convocatoria y justificar el récord histórico de gastos de la Premier League.

El técnico del City confirmó la vuelta de su Balón de Oro. "Lo que quiero con Rodri es regularidad. No tengo dudas sobre su potencial o su habilidad. Sigue siendo el mejor futbolista del mundo. La regularidad vendrá con entrenamientos y con partidos, semana tras semana y todo estará bien", comentó. El centrocampista español sufrió una recaída en el Mundial de Clubes y no pudo jugar en la primera jornada.

El jugador que no estará contra el Tottenham es Savinho, que continúa fuera de la convocatoria por una lesión en pretemporada. Todo esto mientras su continuidad sigue en duda y el Tottenham ha mostrado interés tras la marcha de Heung-min Son. "Kovacic, Gvardiol y Savinho están fuera de la lista", dijo Guardiola en la rueda de prensa de este viernes.

La Premier League ha gastado más dinero que nunca esta temporada, superando los 2.400 millones de euros en el mercado de verano. Un récord sin precedentes que habla del poderío de los equipos ingleses para incorporar a los mejores jugadores del planeta, aprovechando los ingresos de un nuevo contrato para televisar la competición.

"Si los clubes gastan es porque, con las estrictas normas del Fair Play Financiero, porque pueden hacerlo. Y sí, aparantemente no es solo el Manchester City, ¿no?", respondió irónicamente el entrenador catalán, acerca de las constantes críticas a los 'cityzen' por los grandes traspasos que firman en cada mercado de fichajes.

Ruben Dias renueva hasta 2029

Por otro lado, el portugués Rúben Dias, central del Manchester City, ha renovado su contrato con el Manchester City hasta 2029, según hizo oficial este viernes el club inglés. "Estoy muy orgulloso de representar a este gran club. El City es donde quiero estar. La ambición del club se alinea perfectamente con la mía. Como futbolista, no hay nada mejor que eso", comentó.

En defensa, se espera que el City deje salir en los próximos días a Manuel Akanji y quizá también a Nathan Aké. Los de Pep Guardiola aún no tienen un lateral derecho tras la marcha de Kyle Walker y alternan en esa posición a Rico Lewis y a Matheus Nunes, dos centrocampistas de gran calidad.