Guardiola tira de ironía tras desengancharse de la Premier: "¿Estás seguro?"

El Manchester City 'pinchó' este miércoles ante el Nottingham Forest en la jornada 29 de la Premier League (2-2), y a Pep Guardiola no le sentó demasiado bien.

El entrenador 'cityzen' salió en rueda de prensa visiblemente afectado, y con una actitud irónica que, a veces, le caracteriza. Tras una pregunta de un periodista sobre si sería difícil volver a levantarse tras el partido, Pep estibó un corto: "¿Estás seguro? Vale".

Con este empate ante un equipo que lucha por el descenso, el City se sitúa a siete puntos del líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta, que venció por 0 goles a 1 al Brighton & Hove Albion.

"Decepcionado por el resultado. Hicimos todo lo posible, otra vez. No encajamos muchos goles y tuvimos ocasiones, sobre todo al final, pero también durante el partido. Quedan muchos partidos por jugar. Hay que seguir", dijo en rueda de prensa. "En general, fue una buena actuación. Muchas, muchísimas cosas buenas. Y, por supuesto, tenemos cosas que mejorar en algunos aspectos. Pero en general, muy bien".

"Nunca señalo a mis jugadores. Lo hicimos todo. Pero siempre pasa algo y no pudimos ganar", añadía.

Y es que el City, con un 70% de posesión y 21 tiros a puerta, reclamó varias acciones, en concreto dos penaltis: "Siempre he creído que tenemos que hacerlo mucho mejor, mucho mejor si no intervenimos con los árbitros. Si no, no tenemos nada. Es nuestra responsabilidad hacerlo mejor. Si tienes que depender de ellos con lo que ha pasado esta temporada, es imposible. No hay nada más que decir".

Sobre este tema, Bernardo Silva aseguró que el equipo está "bastante acostumbrado esta temporada porque todas las jugadas grises han sido en nuestra contra. Es la realidad. Acabo de ver, por ejemplo, el incidente de Erling Haaland con Matz Sels, y para mí es penalti. Algunos tendrán una opinión diferente. ¿Qué puede hacer Erling?".

"Como dije, estamos acostumbrados. Sabemos cómo funciona. Para nosotros, nuestro trabajo es simplemente mejorar, porque estas cosas no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestro propio rendimiento, y en eso debemos centrarnos", dijo el centrocampista a 'TNT Sports'.