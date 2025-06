Guardiola no lo tendrá nada fácil: el Liverpool va con todo

El fútbol es así de caprichoso. E impredecible. Ni el aficionado más fiel de este deporte hubiese imaginado que el 'tapado' o gran sorpresa del mercado de fichajes sería un Liverpool que apenas gastó un duro el verano pasado, incorporando a Federico Chiesa por 'solo' 12 millones de euros y a Giorgi Mamardashvili, que restaría cedido en Mestalla hasta final de curso, a cambio de 30 millones. No habría puesto la mano en el fuego por el cuadro de Merseyside. Manchester City, PSG, Chelsea o Real Madrid eran las apuestas fáciles.

Arne Slot dejó el Feyenoord para llenar el enorme vacío que Jürgen Klopp dejaba en Anfield. Y, para sorpresa de muchos, aterrizaría con tan solo un fichaje bajo el brazo, el de un Chiesa que, por h o por b, no encajaría en el ecosistema 'red'. También ató a Mamardashvili... para la 2025/26. Thiago Alcántara, Joel Matip - retirados - Stefan Bajcetic o Adrián San Miguel abandonaron el barco.

El mánager neerlandés implantó su seña de identidad en un Liverpool arrollador en todas las competiciones, sobre todo en el primer tramo de temporada. Opositaba al triplete, liderando con autoridad las tablas de la Premier League y la Fase liga de la Champions League. Pero, en el tramo decisivo, se pinchó el globo.

EL TRIPLETE SE TRUNCÓ

Pese a vencer 0-1 en el Parque de los Príncipes, cayeron eliminados en los octavos de final de la Champions League tras una agónica tanda de penaltis. Y, para colmo, el Newcastle fue todo un rodillo en la final de la Carabao Cup, confirmando su 'Semana Trágica'. No les quedaba otra que 'conformarse' con acabar con la hegemonía del Manchester City en Inglaterra.

Desbandada en el Liverpool tras la eliminación en Champions / Agencias

Hicieron los deberes y conquistaron su vigésimo título liguero - segundo en la 'era Premier' - un par de semanas previas al final del campeonato. Pero en los despachos se traen algo entre manos. Aprovechando ese cartel de 'tapado', se adelantó a más de uno por Jeremie Frimpong, destacadísimo carrilero del Bayer Leverkusen, sustituto de Trent Alexander-Arnold, pagando su 'barata' cláusula de rescisión de 35 millones de euros. Un perfil con recorrido, partiendo desde el lateral o el extremo, y con muchísima llegada.

Jeremie Frimpong celebra un gol con el Bayer Leverkusen / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

INVERSIÓN FARAÓNICA POR WIRTZ

No iba a quedar aquí. El Bayer sufriría la marcha de su estrella, un Florian Wirtz que elige al Liverpool por encima de colosos como Manchester City y Bayern de Múnich. A un elevadísimo peaje de 150 millones de euros. Y un suelo de 20 'kilos' por temporada. Ya pueden rascarse el bolsillo.

Milos Kerkez, 'avión' de Iraola en el Bournemouth / X

Ya van unos 200 'kilos'. Pero serán más. Más pronto que tarde, Milos Kerkez reforzará un carril izquierdo que, hasta la fecha, llevaba el nombre Andy Robertson. Se destapó este curso en un Bournemouth que sufre - y sufrirá - tremenda desbandada. Húngaro de 21 añitos con gran proyección ofensiva, incansable en ese carril zurdo. Un 'correcaminos' en toda regla, vaya. Como el bueno de Frimpong. Y 40 'kilos'.

ISAK (O BARCOLA) LOS SUEÑOS HÚMEDOS

Hasta aquí, nada que no se supiese. Pero es que si el 'bombazo' que avanza 'The Sun' terminase dándose, el puntal ofensivo del Liverpool daría miedo no... lo siguiente. Bradley Barcola, a día de hoy fuera del tridente atacante del PSG, gustaría para reforzar el extremo - sobre todo si Luis Díaz saliera -, aunque tendría que pelear con un Bayern que puja fuerte por el francés.

Isak volvió a ser decisivo para el Newcastle United para ganar el título de la Carabao Cup / @nufc

Está valorado en más de 100 millones de euros, pero, según apunta Josué Cassé, periodista de 'Foot Mercato', Barcola forma parte del proyecto de Luis Enrique y no tiene intención alguna de dejar París. Sin embargo, el '29' parisino es el plan B a ni más ni menos que Alexander Isak, cuyo precio de salida rondaría los 175 'kilos', tarifa excesiva para los 'reds'.

Antes de entrar, dejen salir, reza un dicho totalmente aplicable en un Liverpool que, lógicamente, necesitará hacer caja y hacer hueco en la plantilla. Darwin Núñez, Diogo Jota o Luis Díaz, las potables salidas.