Guardiola, tajante con el City: "No quiero eso... no me quedaré"

Un Pep Guardiola visiblemente emocionado aplaudía a Kevin De Bruyne, que se plantó en el círculo central del césped del Etihad Stadium para pronunciar unas palabras ante la afición que tanto le ha arropado durante toda una década. "Mánchester es mi casa, Mánchester es donde nacen estos niños. Vine aquí con mi mujer Michele, para quedarme mucho tiempo, no esperaba quedarme 10 años, para hacer lo que hemos hecho como club, lo hemos ganado todo, hemos hecho más grande la ciudad y el club", enunciaba el '17'.

El Manchester City firmó un brillante partido para vencer al Bournemouth y prácticamente certificar su clasificación a la próxima edición de la Champions League. De Bruyne se despidió de la afición 'cityzen' y Rodri reapareció 241 después de su lesión de ligamento cruzado anterior.

"Es una mezcla de sentimientos, una parte triste porque ha sido muy importante para todos nosotros... Por otro lado, feliz porque sentí y todo el mundo sintió la conexión que tiene, que ha tenido y que siempre tendrá con nuestros fans", expresó Pep sobre el adiós del belga, todo un emblema para la ciudad.

An unbelievable ride 🩵 pic.twitter.com/IZl2xk2Z8b — Manchester City (@ManCity) May 20, 2025

Sumaron un vital triunfo ante un "rival increíble", pero deben rematar la faena contra el Fulham el domingo en Craven Cottage. "Vamos allí a ganar, a sacar el punto que necesitamos para la próxima temporada estar en la Champions League", aseguró.

Elogió a Nico, que ingresó en el tramo final para sustituir precisamente a De Bruyne y puso la guinda con un gran gol: "Nico es un tipo fantástico, puede jugar de centrocampista de contención, puede jugar más adelantado, hizo un gol fantástico". Lógicamente, se le vio eufórico por el regreso de Rodri: "Aún está en proceso, necesita meses y meses, pero dio el primer paso".

Rodri, de vuelta / @brfootball

Y dejó unas declaraciones que no dejaron a nadie indiferente. Comunicó a la dirección deportiva del club que no desea contar con una gran plantilla la próxima temporada. Una decisión chocante, pues el de Santpedor se las ha tenido que ver y desear con la cantidad de lesiones que ha sufrido su plantilla.

"SI NO HACEN UNA PLANTILLA CORTA, NO ME QUEDARÉ"

"Le dije al club: '¡No quiero eso! No quiero poner cinco, seis jugadores en la grada, no quiero eso. Lo dejaré. Si no hacen una plantilla corta, no me quedaré. Es imposible para mi alma poner jugadores en la grada y que no puedan jugar. Ahora pasó porque agregamos cuatro jugadores... Tres o cuatro meses no podíamos seleccionar 11 jugadores; no teníamos defensas, así que difícil. Después la gente volvió y la próxima temporada no puede ser así", aseveró con contundencia.

Pep Guardiola, durante la final de la FA Cup / Agencias

"Como entrenador, no puedo estar entrenando a 24 jugadores y cuando selecciono tiene que haber cuatro, cinco, seis que se queden en Mánchester porque no pueden jugar. Esto no va a ocurrir. Le dije al club que no quiero eso. Si tengo lesiones, ¡qué mala suerte! Tendremos algunos jugadores de la Academia y lo haremos", sentenció.