PREMIER LEAGUE
Guardiola no será el único: otra baja importante en el City
El entrenador catalán disputará este domingo su último partido como entrenador del equipo inglés ante el Aston Villa. El Etihad le brindará una emotiva despedida
El partido ante el Aston Villa será el punto final a una exitosa e intensa etapa de diez años con Pep Guardiola a la cabeza del equipo, mientras el club inglés se prepara para una reestructuración interna capaz de mantener el nivel de exigencia que ha regido a la entidad en la última década. Sin embargo, el Manchester City no se despedirá únicamente del catalán este domingo.
Si poco a poco las grandes piezas de la plantilla de Guardiola se han ido despidiendo del City, como Ederson, Walker, De Bruyne, Gündogan o este verano Bernardo Silva, también lo han hecho sus hombres de confianza.
El inicio del desenlace
En 2024 ya se produjo una salida importante con la marcha de Txiki Begiristain, figura clave en la construcción del proyecto deportivo del City. Su lugar lo ocupa ahora Hugo Viana. Esa fue la primera señal de que un ciclo estaba terminando en el Etihad.
Ya en esta temporada, incluso antes de hacerse oficial el adiós de Guardiola, 'The Athletic' adelantó que Lorenzo Buenaventura, preparador físico del equipo, dejaría el Manchester City este verano. Buenaventura ha sido una pieza fundamental dentro del cuerpo técnico de Pep durante años, no solo en el City, también en el Barça o el Bayern. Tras el choque ante el Aston Villa, también se marchará Xabi Mancisidor, entrenador de porteros.
A todas estas despedidas habrá que sumar una más, desvelada este sábado por la misma fuente: Pep Lijnders, su segundo entrenador. La decisión del neerlandés se ha conocido ya con la marcha de Guardiola confirmada.
El Manchester City quería que el técnico neerlandés continuara en el club y formara parte de la nueva era en el Etihad tras el final del brillante reinado de Guardiola. Sin embargo, salvo sorpresa, Lijnders también hará las maletas y buscará nuevos retos en verano. Todo apunta a que, con Enzo Maresca encaminado a asumir el banquillo, el asistente habría preferido desvincularse del nuevo proyecto.
Lijnders se despedirá de los jugadores y del personal del City este domingo, todo según la fuente mencionada, y a partir de ahí se espera que inicie un nuevo desafío profesional lejos de Manchester. Quién sabe si como entrenador principal.
De esta forma, el City no solo se prepara para decir adiós a Guardiola, sino también a varias figuras clave de su equipo de trabajo. Una despedida colectiva que marca el cierre definitivo de una era irrepetible en el Etihad.
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