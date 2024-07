El Manchester City no está siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. A diferencia de otros veranos en que el conjunto 'citizen' desembolsaba grandes cantidades de dinero, los de Pep Guardiola por el momento no han roto el mercado. Mientras, en clave de salidas, hay un nombre propio que durante esta semana ha hecho saltar las alarmas.

El futuro de Ederson en el Manchester CIty está más en el aire que nunca. En Inglaterra apuntaron de un interés del portero en probar suerte lejos de Manchester. En distintos rotativos ingleses se habla de que pondrá rumbo a Arabia. El jugador ve con buenos ojos iniciar una aventura en una liga exótica, pero la operación aún no ha llegado a buen puerto debido al City. Informan que el club únicamente dejará marchar a su guardameta por una cifra de entre 50 y 60 millones. Una cantidad que, por el momento, ningún club de los interesados ha llegado a ofrecer.

Ederson, portero del Manchester City / EFE

Sobre este 'culebrón' que se ha originado en Manchester ha roto su silencio Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City ha valorado la situación de su guardameta. Afirma que no puede dar por seguro la continuidad del jugador brasileño: "¿Ederson? No sé, tal vez ahora tenga que ver otras opciones. Por supuesto que me gustaría que se quedara. Ahora depende de otros clubes... No conozco la situación, no ha habido contacto en los últimos días. Es cuestión de entrenar y estar con nosotros hasta que termine el mercado de fichajes y veamos qué pasa".

"ES UNA POSICIÓN MUY IMPORTANTE"

El de Santpedor ha elogiado el rendimiento de Ederson durante las últimas temporadas y reconoce que es un jugador muy importante: "Ha sido el portero del equipo que ha tenido éxitos increíbles los últimos siete u ocho años. Tenemos tres porteros increíbles, especialmente dos que juegan regularmente. Una posición muy importante en el equipo... Veremos hasta el último día de la ventana fichajes. No solamente Ederson, sino muchos jugadores", explica el técnico.

Ederson ha sido un pilar fundamental en el Manchester City desde que llegase procedente del Benfica. Desde que aterrizara en Inglaterra en junio de 2027, el brasileño ha disputado un total de 332 partidos, siendo vital en la conquista de diferentes títulos. Su marcha dejaría un vació difícil de llenar para el conjunto 'citizen'.