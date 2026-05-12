Guardiola no se rinde y exige al City creer hasta el final de la Premier

El Manchester City afronta este miércoles una nueva final en la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola recibe al Crystal Palace en el Etihad Stadium, en el partido aplazado correspondiente a la jornada 31, obligado a sumar los tres puntos para seguir manteniendo vivas sus opciones de conquistar el campeonato inglés. La victoria agónica del Arsenal frente al West Ham elevó la diferencia entre ambos a cinco puntos, aunque los 'citizens' podrían volver a colocarse a solo dos si derrotan a los 'Eagles'.

A falta de apenas dos fechas para el desenlace del campeonato, Guardiola compareció este martes ante los medios dejando un mensaje claro: el City no puede perder tiempo mirando lo que haga el Arsenal. El técnico catalán insistió en que la presión no ha cambiado pese al contexto límite de las últimas jornadas.

Guardiola no se rinde: "Todavía seguimos luchando" / Manchester City

"Es el mismo escenario de hace una semana o hace un mes", aseguró Pep. "Lo que no puedes controlar, tienes que olvidarlo. Nosotros solo pensamos en el Crystal Palace y en hacer mejor las cosas que no hemos hecho bien esta temporada".

El entrenador de Santpedor evitó entrar en debates sobre decisiones arbitrales o posibles ayudas externas al Arsenal tras la polémica victoria 'gunner' en el London Stadium. Guardiola quiso alejar cualquier distracción y centró toda la atención en el rendimiento de su equipo, consciente de que cualquier tropiezo dejaría prácticamente sentenciada la Premier League.

Trossard rescató al Arsenal en London Stadium / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Enfrente estará un Crystal Palace que llega al Etihad convertido en un equipo incómodo capaz de plantar cara a cualquier adversario. El cuadro de Oliver Glasner, que recientemente se clasificó para la final de la Conference League donde se medirán al Rayo Vallecano, afrontan el encuentro sin presión clasificatoria. El conjunto londinense ocupa la decimoquinta posición con 44 puntos, sin opciones matemáticas de llegar a puestos europeos ni de descender.

Sin embargo, Guardiola no espera concesiones por parte de los 'Eagles': "Siempre han sido partidos difíciles contra ellos. Antes con Hodgson, luego con Vieira y ahora con Oliver Glasner", explicó el técnico del City. "Han llegado a una final europea y eso demuestra el peligro que tienen. Quizá no hayan sido del todo consistentes en liga, pero cuentan con mucha calidad y unos patrones de juego muy claros", concluyó.

Guardiola también salió al paso de las especulaciones sobre posibles rotaciones del Palace pensando en la Conference o incluso en su duelo liguero frente al Arsenal de la última jornada. El técnico fue contundente al defender la profesionalidad del cuadro londinense. "Van a competir al máximo, no tengo ninguna duda", afirmó.

Champions

Otro de los focos principales de la comparecencia giró entorno al estado físico de Rodri Hernández. El mediocentro español continúa recuperándose de la lesión muscular sufrida precisamente ante el Arsenal el pasado mes de abril y sigue siendo duda para el compromiso liguero. "Rodri está mejor. Entrenará esta tarde y veremos cómo se siente", señaló Pep, que tampoco descartó la presencia del centrocampista en la final de la FA Cup del próximo sábado ante el Chelsea.

El técnico catalán, además, elogió públicamente a Marc Guéhi, una de las piezas más destacadas del City y exfutbolista del Crystal Palace. "Desde el primer día vimos que era un fichaje extraordinario. Está concentrado en cada detalle y su comportamiento ha sido impecable incluso en los momentos difíciles", destacó.

Con la final de la FA Cup a la vuelta de la esquina y el Bournemouth esperando apenas tres días después, Guardiola deberá gestionar cuidadosamente los esfuerzos. Sin embargo, el mensaje dentro del vestuario sigue siendo el mismo: mientras las matemáticas lo permitan, el City seguirá peleando por una Premier League que aún no da por perdida.

Posibles onces

Manchester City: Donnaruma; O’Reilly, Aké, Guéhi, Nunes; Nico González, Bernardo Silva; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Richards; Mitchell, Wharton, Kamada, Muñoz; Sarr, Mateta, Pino.