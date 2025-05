Guardiola revela quién fue su rival más duro: "Siempre me dio dolores de cabeza"

Pep Guardiola no suele morderse la lengua. Para bien o para mal, siempre dice lo que piensa. 'Su' Manchester City no vive la mejor de sus temporadas, despidiéndose prematuramente de la Premier League, cayendo en los play-offs de la Champions League ante el Real Madrid o no acabando de dar con la tecla en demasiadas ocasiones. Como mínimo, tendrán la oportunidad de levantar un título para maquillar un año complicado, lleno de altibajos. Y esa oportunidad se dará el próximo 17 de mayo, en la final de la FA Cup contra un Crystal Palace que dio la sorpresa y eliminó al Aston Villa en semifinales.

Tan sincero, que el de Santpedor reveló quién fue el entrenador que más quebraderos de cabeza le dio a lo largo de su largo y exitoso camino en los banquillos: "Klopp siempre me ha dado un dolor de cabeza. Nunca he tenido un rival como él", afirmó en vídeo emitido durante un curso para la Licencia UEFA Pro.

"Pasé muchas tardes y noches en compañía de mi cuerpo técnico intentando entender cómo pararlo. Hubo momentos en los que pensé: 'Lo he conseguido', y al día siguiente estaba destrozado", admitió. La rivalidad entre ambos fue emocionante, marcó por completo la última década de la Premier League.

Guardiola y Klopp se verán lasa caras... ¿por última vez? / EFE

Eso sí, el alemán, ahora vinculado a Red Bull, 'solo' fue capaz de ganar una Premier League, una FA Cup, dos EFL Cup, una Supercopa de Europa, una Community Shield y un Mundial de Clubes. No pudo evitar el monólogo del Manchester City en Inglaterra - seis Premier Leagues -, además de una FA Cup, dos EFL Cup, una Supercopa de Europa, una Community Shield y un Mundial de Clubes.

"Esos tres o cuatro títulos de liga que ganamos contra Jürgen Klopp son el mayor éxito que hemos conseguido, porque el nivel era impresionante. Nunca me he enfrentado a un rival más duro, el más difícil por el estilo de juego, las transiciones, la forma directa en que el equipo atacaba con tantos jugadores", añadió el técnico 'cityzen'.

"Estoy muy agradecido por lo que hicimos en aquellos años, por los campeonatos que ganamos a pesar de la increíble calidad de los rivales a los que nos enfrentamos", sentenció. También se vieron las caras en Alemania, cuando entrenaban a Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. ¿Y quién ganó más enfrentamientos? Klopp venció 12 veces (ocho con el Liverpool), Guardiola 11 y empataron en siete ocasiones.