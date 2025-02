Guardiola retrata a Alexander-Arnold

El Liverpool encarriló el título de Premier League con la victoria contra el Manchester City. El cuadro 'red' se impuso a los de Pep Guardiola y, a falta de once jornadas, tiene en su mano volver a levantar el trofeo liguero. En estos momentos, aventaja con once unidades al Arsenal, su perseguidor más inmediato, cuando faltan por disputarse 33 puntos.

Este triunfo supone más que tres puntos para el Liverpool. El golpe de autoridad de los de Arne Slot es gigantesco y la Premier está cada vez más cerca. Además, el técnico neerlandés hizo historia y se convirtió en el primer entrenador en ganar dos veces en Liga en una misma temporada a Pep Guardiola.

Pero no son todas buenas noticias. En el club 'red' tienen un grave importante con Trent Alexander-Arnold, tanto dentro como fuera del campo. El lateral inglés finaliza contrato en el próximo mes de junio, su renovación está en 'stand-by' y tiene al Real Madrid detrás de él.

UN 'COLADERO' EN DEFENSA

No obstante, la mayor preocupación del Liverpool con Alexander-Arnold reside en los problemas defensivos del lateral. El defensor inglés fue un auténtico coladero contra el Manchester City, y rompió un registro negativo tras verse superado en hasta once ocasiones. El '2' del Liverpool se convirtió en el jugador más regateado en un partido de Premier, desde que en la temporada 2015-16 se empezaron a recolectar este tipo de datos.

Sufrió mucho sobre todo delante de un eléctrico Jérémy Doku, que curiosamente batió el récord de regates completados (13) en un encuentro de Premier esta temporada. El Liverpool no encajó, pero no fue gracias a su actuación.

Y no es un hecho aislado. Ya en duelo de la primera vuelta contra el City, Alexander-Arnold fue regateado seis veces. Sin lugar a dudas, el conjunto 'red' tiene un problema en esa banda. Cierto es que el lateral inglés aporta mucho en la faceta ofensiva, pero su déficit defensivo le puede costarle caro al equipo.

"ESTUVO ABSOLUTAMENTE TERRIBLE"

Evidentemente, este problema del lateral inglés no ha pasado desapercibido y las críticas no han faltado. Entre otros, Steve Nicol, exjugador del Liverpool, cargó duramente contra Alexander-Arnold: "Toda esa propaganda que estábamos escuchando de que había mejorado en defensa es sólo eso... propaganda. Estuvo absolutamente terrible, muy mal. Creo que lo habrían sustituido aunque no hubiera recibido un golpe. Estaba tan mal defensivamente".

"No creo que sea una falta de esfuerzo, es un pez fuera del agua, no sabe qué hacer. Ha tenido a los Konaté, Matip, Van Dijk para taparlo, pero, cuando está aislado, Dios mío, necesitas cerrar los ojos y rezar", añadió.