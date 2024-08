Guardiola no retiene a nadie

Johan Cruyff decía que "el que dude de jugar aquí ya no nos sirve". Pep Guardiola, orgulloso alumno del neerlandés, refleja su manera de entender el fútbol como entrenador y se grabó estas palabras a fuego. El de Santpedor nunca obliga a sus estrellas a quedarse. El que se quiere ir, puede hacerlo. Julián Álvarez es el enésimo caso.

No es lo mismo tratar de convencer que forzar. Guardiola convenció a Bernardo Silva para que se quedase en el City. Con el argentino también lo intentó, pero fue imposible. Con todas las cartas sobre la mesa, el de Santpedor le señaló dónde estaba la puerta del Etihad para poner rumbo al Metropolitano a cambio de 75 millones de euros más otros 20 en variables. Agradecimientos siempre por delante, los 'skyblues' han demostrado otra vez que nadie está por encima del club.

Es importante no confundir esta poítica del Manchester City con 'regalar' jugadores. Sin ir más lejos, el delantero argentino, que llegó hace dos temporadas procedente de River Plate a cambio de 21,4 millones de euros, puede llegar a dejar 95 'kilos' en el Etihad. Julián no es ni de asombro el primer caso.

EL 'CASO' SANÉ

El primer gran jugador que el City permitió salir bajo el mandato de Pep Guardiola fue Leroy Sané. El extremo alemán, pieza importante en el Etihad y uno de los atacantes más prometedores del mundo, decidió cambiar de aires en 2020 con 24 años. Eligió el Bayern de Múnich, club con el que firmó hasta el 30 de junio de 2025, que desembolsó 49 millones de euros por él.

Leroy Sané , en su etapa en el City / Agencias

Durante el curso 2018-2019, Sané disputó 47 partidos con el Manchester City y no fue protagonista la siguiente temporada por una lesión de rodilla. Guardiola estaba encantado con él, pero entendió que los deseos de su jugador ya no eran los mismos que los suyos y que necesitaba nuevos desafíos, tal como expresó en su presentación con el equipo teutón. "El Bayern es un club muy grande y tiene grandes objetivos, y los objetivos también me encajan", dijo el jugador.

Sobre su salida, aunque aseguró que era "un jugador con condiciones muy difíciles de encontrar en todo el mundo", apuntó lo que años después sigue ejemplificando: "Queremos gente que esté feliz aquí. Vamos a ayudarle de la mejor manera que sabemos. He hablado diez veces con el club para decirles que aquí quiero gente que esté contenta y si no, que se vayan", declaró.

FERRAN TORRES, RUMBO AL BARÇA

En el invierno de 2021 le tocó el turno a Ferran Torres, que se convirtió en una buena herramienta para Guardiola, que lo usó de falso 'nueve' y en banda. En 2020, los 'cityzens' pagaron 20 millones de euros al Valencia para hacerse con los servicios de un atacante 20 años que apuntaba alto, pero cuando se le presentó la oportunidad de firmar por el Barça, no se lo pensó dos veces.

Ferran Torres, durante su etapa en el City / EFE

"Ferrán es de España, el Barcelona lo quiere, dijo que se quiere ir, yo dije… que se vaya. Llamé a Txiki, su agente hizo el trato y se irá", explicó Guardiola, que pidió personalmente el fichaje del valenciano. Los culés ofrecieron 55 'kilos' y el internacional español se fue al Camp Nou. Lo mismo sucedió con Eric García. Su deseo era jugar en el Barça y tomó la decisión de no renovar con el City. Guardiola trató de convencerlo, pero no le complicó su salida.

CUATRO EN UN AÑO

Misma situación vivieron Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesús o João Cancelo durante la temporada 2022-23. Todos fueron importantes durante algún momento en el Etihad, pero cuando tomaron la decisión de salir, Guardiola les allanó el camino.

Raheem Sterling, en el Manchester City / Agencias

El extremo inglés se fue al Chelsea, dejando 56 millones en 'casa' y llevándose en su mochila 131 dianas y 72 pases de gol en 339 partidos. El ucraniano y el brasileño eligieron el Arsenal, el gran rival actual de los 'cityzens' en la Premier, que pagó 52 y 35 millones de euros por cada uno. Y el luso, que había perdido algo de protagonismo, salió cedido al Bayern de Múnich en enero.

LA 'FIEBRE' DE ARABIA

Aymeric Laporte y Riyad Mahrez son otros casos importantes. Ambos el verano de 2023 decidieron hacer las maletas rumbo a Arabia. El internacional español firmó con el Al-Nassr. El argelino, con el Al Ahli. Dejaron 27,5 y 35 'kilos', respectivamente, en las arcas del club.

Riyad Mahrez era una pieza clave en el City / EFE

Guardiola les permitió salir aunque eran importantes en el proyecto. “Me quedaban dos años de contrato con el Manchester City y podía haberme quedado. Pero la decisión de marcharme fue mía. Sentí que esta oportunidad, la de Arabia Saudí, no volvería a presentarse", reconoció Mahrez.

LA 'PERLA' ELIGIÓ AL CHELSEA

Y no hay que olvidarse de Cole Palmer. Uno de los grandes proyectos del club, decidió salir rumbo al Chelsea, que le aseguraba más protagonismo, y pagó 47,5 millones de euros por él el verano de 2023. Guardiola trató de convencerle, especialmente cuando Mahrez se fue a Arabia.

Cole Palmer era uno de los grandes proyectos del City / Agencias

"Él dijo que no, quiero irme. Sé que era un jugador excepcional. Lo supimos cuando estuvo aquí. Y lo está demostrando, va a tener muchos minutos. Dije muchas veces que no le di los minutos que tal vez merecía. Quería los minutos que ahora tiene en el Chelsea”, explicó sobre su salida. Con Julián, no iba a ser distinto. Guardiola nunca obliga a nadie a quedarse. El que no quiera estar, ya sabe dónde está la puerta.