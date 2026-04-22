Guardiola responde sin piedad a las críticas de Rooney: "Puede decir las tonterías que quiera"

La victoria del Manchester City sobre el Arsenal el pasado domingo en la Premier League desató la euforia de los jugadores del City y la crítica por parte de los detractores, como lo fue el caso de Wayne Rooney.

El exdelantero, máximo goleador histórico del Manchester United, y ahora analista para la BBC; manifestó su molestia por la manera en que el City celebró el triunfo, calificándola de "un poco excesiva" y afirmando que es "un poco pronto (para celebrar) y podría salirles caro (en el futuro)" en caso de no ganar la liga.

Con dicha victoria, el Manchester City se colocó a tan solo tres puntos del liderato del Arsenal. Tomando en cuenta que aún tienen un partido pendiente, si ambos equipos ganan sus partidos restantes, finalizarán igualados en puntos y el título se definirá por los criterios de desempate -- donde el Arsenal mantiene una ventaja en la diferencia de goles.

Erling Haaland celebra la victoria del City al finalizar el partido ante el Arsenal / EFE

Sin tiempo para "tonterías"

Las críticas de Rooney no pasaron desapercibidas y Pep Guardiola, entrenador del City, respaldó la reacción de sus jugadores, asegurando que fue más que justificada, dado el contexto del partido.

"¿Qué sentido tiene no vivirlo? ¿Tienes que celebrar solo una vez si ganas y si no, lloras todo el tiempo? Todos sabían (lo importante) que era ese juego. Era una final, especialmente para nosotros, quizás para ellos no, pero para nosotros fue una final y claro que tienes que celebrarlo", sentenció Guardiola.

Sin darle mayor importancia a los comentarios de Rooney, dejó claro que los detractores pueden "decir cuantas tonterías como quieran", agregando que el consejo que siempre le da a sus jugadores es "cada partido ir con los aficionados (a celebrar) y disfrutar el momento".

Decantado por el Arsenal

Pese a dejar en el pasado sus días como futbolista, Rooney no olvida la rivalidad entre su exequipo (Manchester United) y el City, motivo suficiente para manifestar su preferencia por ver campeón al Arsenal.

"Creo que es un mejor calendario para el Arsenal y ganarán todos sus partidos. Creo que el calendario del City es un poco más difícil y que el Everton podría quitarles un par de puntos", agregó Rooney en su participación en el programa Match of the Day.

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Esta noche (21h CET) el City enfrentará al Burnley en la Premier League, donde cerrará con duelos ante el Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa.