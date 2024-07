Guardiola responde a Julián Álvarez: "¿Quiere más?"

El futuro de Julián Álvarez parece estar lejos de Manchester. El aún jugador 'cityzen' tiene su continuidad en el City más en el aire que nunca y no vería con malos ojos abandonar el club en busca de nuevos retos. El delantero albiceleste, que se encuentra disputando los Juegos Olímpicos con la selección Argentina, no está convencido de su 'estatus' en la plantilla y le gustaría ser un jugador más importante en otro equipo.

En números, el argentino sí que ha sido un jugador destacado para Pep Guardiola: 54 partidos, 19 goles y 13 asistencias de gol. Pero estos registros no son suficientes para un jugador tan ambicioso como Julián Álvarez. El de Clachín, pese a disputar una notable cantidad de minutos, ha visto como su protagonismo se ha perdido en los momentos más importantes de la temporada. Haaland, como no puede ser de otra manera, es un fijo para la delantera y en los partidos clave ha provocado la suplencia del argentino. De esta manera, tal y como apuntaron desde Inglaterra, el deseo del jugador es abandonar Manchester.

Julián, preguntado por su futuro, habló sin tapujos y reconoció que le gustaría jugar partidos más importantes: "Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League. Pero es verdad es que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta".

"SU AGENTE VA A LLAMAR A TXIKI"

De esta manera, el papel de Guardiola será clave en este 'culebrón'. El de Santpedor respondió las declaraciones de Julián y dio su versión de la situación. El técnico catalán se mostró sorprendido de las palabras del jugador y está a la espera de nuevas noticias: "Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… luego nos informará lo que quiere hacer. Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso… que se lo piense. Y cuando se lo haya pensado, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que se lo va a pensar, su agente va a llamar a Txiki, vamos a ver qué pasa. Sé que quiere jugar en los momentos importantes, pero otros también. Tenemos 18, 19 jugadores...", explicó.

POSIBLES DESTINOS

No son muchos los clubes que se han interesado por su situación. Los equipos que han mostrado más interés por 'la araña' son el PSG y el Atlético de Madrid. Por lo que respecta al conjunto rojiblanco, Julián es el gran deseo de Simeone y, tras las salidas de Morata y Memphis, intentará firmar al argentino. Pero la operación no será nada fácil, ya que el City únicamente dejará escapar a su delantero por una cifra cercana a los 70 millones de euros.

Mientras sigue el cruce de declaraciones, Julián Álvarez se encuentra concentrado con la selección Argentina en busca del ambicioso reto de lograr una medalla en París.