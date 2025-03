Guardiola responde a la ofensa de Capello: "Un fuerte abrazo"

Pep Guardiola tiró de la elegancia que le caracteriza para responder a unas acusaciones recientes de Fabio Capello, en las que tildaba al catalán de haber hecho mucho daño al fútbol: "Su arrogancia le ha costado varias Champions". Los planteamientos tácticos de uno y otro son diametralmente opuestos, así como su concepción de cómo dirigir un vestuario.

Irónico. Medio en serio, medio en broma. Con una sonrisa cruda esbozada en su rostro, el de Santpedor no se mordió la lengua y replicó con cierta sorna al que fuera entrenador del Real Madrid.

"Un abrazo"

Fue en la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Manchester City contra el Brighton (sábado, 16.00 horas) cuando Pep Guardiola contestó con sarcasmo a la ofensa del transalpino. "Escucho todo lo que se habla sobre mí. Tened cuidado. No es la primera vez que el señor Fabio Capello dice algo por el estilo. No soy suficientemente bueno como para ganar en un fútbol como en el italiano. Quizás tenga razón. Un gran abrazo para Fabio...", lanzó el entrenador 'sky blue'

Las rencillas entre Fabio Capello y Pep Guardiola vienen de lejos. El entrenador italiano dirigió al de Santpedor en su etapa de futbolista cuando ambos formaban parte de la Roma. 198 días que fueron una tortura para el catalán. 198 días de convivencia con unas ideas futbolísticas antagónicas.

"Tenía discusiones con Capello y créeme que no era sencillo tener discusiones con aquel Capello porque era como un sargento. Un tipo duro. Seguramente no se gustaban, pero no como personas, sino por tener ideas antagónicas sobre el fútbol", decía Daniele De Rossi, que por entonces arrancaba su carrera en 'La Loba', sobre la relación entre ambos.

El propio Capello reconoció esas desavenencias en la capital italiana: "Vino a decirme cómo tenía que hacer mi trabajo y le respondí: 'Ponte a correr y luego hablas". De ahí se entiende el ostracismo que sufrió el catalán en el Olímpico, donde jóvenes futbolistas, como el propio De Rossi, le pasaron por delante en la rotación del preparador.

Pep, elegante

Guardiola nunca censuró públicamente a Capello. Al contrario. Pep siempre defendió haber "tenido la suerte" de ser entrenado por el transalpino, técnico del Milan en el doloroso 4-0 de Atenas frente al Barcelona. El mensaje del técnico era bien distinto y calificaba al exazulgrana de "arrogante". Más de dos décadas después las aguas siguen revueltas y turbias entre ambos.