Guardiola responde al ataque a Ibrahimovic por Haaland

"Tiene razón, en este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador" dijo el técnico El sueco puso en duda que Pep pudiese hacer que el delantero noruego sea aún mejor

Sigue el capítulo dialéctico entre Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovic. El delantero sueco le lanzó un dardo al técnico en una entrevista para Canal Plus+. "¿Si puede Guardiola hacer que Haaland sea aún mejor? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos...", señaló Ibra.

En rueda de prensa, un periodista le preguntó por las palabras que le espetó el delantero y Guardiola no se cortó un pelo. "Él (Zlatan) tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!", comentó el entrenador irónicamente.

Y añadió. "Entonces le que hago es decirle a Erling: 'Por favor, no marques más goles o de lo contrario 'The Sun' y 'Daily Mail' no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme".

La relación entre los dos protagonistas es tensa desde hace tiempo. El futbolista fichó por el Barça en 2009, procedente del Inter de Milán cuando Guardiola era el entrenador del equipo. No hubo 'feeling' entre ambos, el sueco criticó al de Santpedor y salió del Camp Nou justo el siguente verano, rumbo al AC Milan.