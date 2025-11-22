Guardiola, resignado con las multas de la Premier al City: "Las reglas son las reglas"

El Manchester City afronta este sábado (18:30h) un partido capital para sus aspiraciones en la Premier League. En St.James' Park, el equipo de Pep Guardiola buscará ante el Newcastle una victoria que los mantenga en liza por el título liguero, especialmente tras haber recortado distancias con el Arsenal estas últimas jornadas. Es un momento dulce para el equipo del lado azul de Manchester, que no puede permitirse un tropiezo si quiere confirmar su candidatura al campeonato a final de temporada.

En rueda de prensa, el técnico del Manchester City se refirió a algunos de los aspectos más importantes de la actualidad del club. "Todos están en forma excepto Kovacic y Rodri", explicó Pep sobre el estado físico de su plantilla. "Rodri está dando buenos pasos, han pasado casi tres semanas desde que dio el último paso atrás", reconoció en relación con el momento del Balón de Oro. "Él sabe que tenemos que tomarnos un tiempo real para recuperarnos bien, recuperarnos bien, mentalmente y sobre todo físicamente de los problemas que tuvo, para ser consistentes de ahora en adelante hasta el final".

Una sanción con polémica

Uno de los aspectos más destacados de su aparición ha sido su valoración sobre las multas que acumula el club. La Premier League ha castigado en las últimas dos temporadas al Manchester City con más de 3 millones de libras de multa por retrasar los inicios de los partidos, algo que para Guardiola no existe más remedio que asumir: "Las reglas son las reglas", explicó con tono resignado.

El entrenador de Santpedor se aseguró de que su equipo evitara otra multa tras celebrar su rueda de prensa a primera hora del viernes. La previa del partido contra el Newcastle se celebró a las 13:30 horas, algo más temprano de lo habitual: "Entrenamos más tarde y si entrenamos a las 12 hasta la 13:00, no podré estar aquí, en la rueda de prensa, a tiempo", explicó. "La Premier League no me permite estar a las 14:00h. El club dijo que si no empiezo a las 14:00h. me multarán a mí o al club”, reconoció.

Sin embargo, también tiró de ironía acerca de lo estricto de las normas de la Premier League: "Pagamos mucho dinero porque llegué tarde al descanso, pero cuando jugamos la final de la Champions League, tenían un espectáculo antes del partido y siempre llegan tarde. ¡Tienen que multar a los cantantes! Por eso decidí que a las 9:00, los periodistas ya habían desayunado y necesitaban un café", ironizó Guardiola. "A veces llego un minuto más tarde, pero las reglas son las reglas. La Premier League es impecable en eso".