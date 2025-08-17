Guardiola recupera al mejor Haaland

Si hay alguien a quien Pep Guardiola puede pedir más esta temporada, ese es Erling Haaland. El ariete noruego anotó la friolera de 34 goles la pasada campaña, en la que estuvo varias semanas de baja por una lesión en el tobillo. Unos números de locura para cualquier delantero, excepto para Haaland, pues no fueron suficientes para que el Manchester City pelease por la Premier League. Viniendo de anotar 52 tantos en 53 partidos hace dos temporadas, superar la treintena de goles parece un reto fácil, por lo que el objetivo del técnico catalán de cara al curso 25/26 es recuperar la mejor versión del 'cyborg'.

Y, por el momento, parece haberlo conseguido. Primer partido oficial de la temporada y primer doblete de Haaland, que recuperó la letalidad que había perdido durante gran parte del curso pasado. El noruego, dispuesto a reivindicarse de nuevo esta campaña como el mejor 'nueve' del mundo, fue trascendental en la victoria del Manchester City frente a los Wolves, con dos goles de auténtico 'killer' del área. El primero, a placer tras una asistencia de Rico Lewis. Y el segundo, con un remate de primeras en el área.

Antes de su primer gol, Haaland parecía no haberse reencontrado todavía consigo mismo. Totalmente solo en área pequeña y con el portero batido, no supo dirigir su cabezazo marca de la casa hacia dentro de la portería, lo que generó las primeras dudas acerca de su estado de forma. Pero tan solo fue un espejismo.

'Killer' total

El mejor Haaland está de vuelta y lo demostró con su primera diana de la temporada a la media hora de juego. Un gol de '9'. De delantero centro. De estar donde debe estar para únicamente tener que empujar al segundo palo y en línea de gol un envío medido de Rico Lewis.

Eclipsado por la brillante actuación de un Tijjani Reijnders que debutaba en Premier, Haaland siguió a lo suyo. Que no es otra cosa que seguir marcando goles. El segundo en su cuenta particular llegó tras el descanso. Precisamente asistido por el neerlandés -que pareció tener ojos en la espalda-, el noruego supo apartarse de la jugada para evitar a los defensores y entró como un tiro en el área para rematar de primeras con su zurda y establecer el 0-3 momentáneo, con un disparo raso y ajustado ante el que nada pudo hacer el meta José Sá.

El gran fichaje es Haaland

Primer partido oficial de la 25/26 y dos goles a la buchaca para Haaland, cuyo objetivo no es otro que acercarse a las cifras que cosechó en su primera temporada como 'cityzen'. En el año de su debut en Inglaterra (22/23), el noruego se destapó como el mejor 'nueve' del mundo con un total de 52 goles y 9 asistencias. Unas cifras que vio rebajadas la siguiente campaña, aunque no dejaron de ser espectaculares: 38 goles y 6 asistencias en 45 partidos (23/24).

Pero fue su última campaña, la 24/25, la que terminó de despertar todas las dudas en torno al nivel del futbolista. "Esta temporada ha sido dura. No es agradable perder tantos partidos; es aburrido y nada divertido. Sé que no hemos estado a la altura, yo el primero. No he estado a mi mejor nivel y, cuando no estás a tu mejor nivel, no se pueden ganar partidos", reconocía hace unos meses en una entrevista con la 'BBC' antes de acabar la temporada.

Cuatro goles y una asistencia menos que la temporada anterior, pero con tres partidos más disputados. Siguen siendo números excepcionales (34 goles y 5 asistencias) para cualquier delantero, pero no para Haaland, que tiene entre ceja y ceja tratar de explotar nuevamente en la Premier y recuperar ese nivel que asustaba a sus rivales jornada tras jornada. Por muchos billetes que se gaste el Manchester City, a quien Pep necesita es al mejor Haaland. Y parece que está de vuelta.