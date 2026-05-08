Guardiola recupera efectivos para la batalla final por la Premier: "Hemos sobrevivido muchos meses sin Rodri"

El Manchester City afronta la Premier League sin margen de error. El empate a tres en Hill Dickinson frente al Everton dejó al conjunto de Pep Guardiola, de nuevo, sin depender de sí mismo para conquistar el campeonato doméstico. Después de un mes de abril sensacional en la entidad 'blue', donde lograron un pleno de victorias que les permitió recortar distancias respecto al Arsenal de Mikel Arteta, los 'citizens' necesitan volver a remar a contracorriente para mantenerse vivos en la pelea por el título.

Guardiola compareció este viernes ante los medios en la rueda de prensa previa a la jornada 36 de la Premier, en la que el City recibirá al Brentford en el Etihad Stadium (17:30 hora local). Los 'sky blues' ocupan actualmente la segunda posición con 71 puntos, a cinco de los 'gunners', aunque todavía tienen pendiente el encuentro aplazado frente al Crystal Palace correspondiente a la jornada 31.

El técnico catalán analizó el momento del equipo y dejó varias actualizaciones importantes respecto al estado físico de algunos futbolistas clave. Los principales nombres propios fueron Rodri Hernández, Joško Gvardiol y Rúben Dias, tres piezas fundamentales para Guardiola y cuya evolución puede marcar el desenlace de la temporada.

El caso de Rodri sigue siendo el que más atención genera en el entorno 'citizen'. El mediocentro español no juega desde la victoria frente al Arsenal del mes pasado y Guardiola reconoció que todavía no tiene claro si podrá regresar este mismo fin de semana. "Veremos esta tarde. Hemos sobrevivido muchos meses sin él", explicó el entrenador catalán, que insistió en que el futbolista todavía no se siente plenamente recuperado. "Aún no está completamente bien. Esperaremos y veremos cuándo está listo para volver", añadió.

Pep Guardiola sustituye a Rodri Hernández / Europa Press/Contacto/Andrew Yat / Europa Press

Más optimista se mostró el técnico respecto a Joško Gvardiol. El central croata, fuera de combate desde enero por una fractura de pierna, ya se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo y podría reaparecer antes del final de curso. "Gvardiol está entrenando y se siente bien. La temporada pasada fue un jugador muy importante para nosotros pese a las lesiones, pero el cuerpo dijo basta", explicó. "Es fantástico tenerlos de vuelta", hizo referencia el entrenador de Santpedor a Gvardiol y Ruben Días, quien también está cerca de reaparecer.

Delante no tendrá a un rival cualquiera. El Brentford de Keith Andrews está siendo una de las revelaciones del curso y, a tres jornadas para el final, están consolidados en una séptima plaza que da acceso a la Conference League. Guardiola elogió el trabajo de su homólogo y recordó la dificultad de suceder a Thomas Frank: "No es fácil reemplazarlo", afirmó.

Igor Thiago celebra un col con el Brentford / Dave Shopland

El técnico del City también aprovechó la comparecencia para respaldar públicamente a Marc Guehi tras su error ante el Everton. "Sabe que cometió un error, pero aparte de eso hizo un partidazo", comentó. Además, confirmó que la renovación de Phil Foden avanza positivamente: "Por lo que he oído, el acuerdo está cerca".

Guardiola, además, recibió esta mañana el premio al mejor entrenador del mes de abril de la Premier League, tras cosechar tres de tres en triunfos -Chelsea, Arsenal y Burnley-. Mientras tanto, el Arsenal, que viene de meterse en la segunda final de Champions de su historia tras eliminar al Atlético de Madrid, tendrá una visita exigente al London Stadium para enfrentarse al West Ham. Un derbi londinense marcado por las necesidades de ambos equipos para hacerse con los tres puntos: los 'hammers' para evitar el descenso y los 'gunners' para seguir al frente de la clasificación.