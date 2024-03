Guardiola 'rechazó' a De Bruyne: "No, no lo quiero, no creo que encaje en nuestro equipo"

Pep Guardiola aterrizó en Mánchester en la temporada 2016/17 y 'heredó' una plantilla con los David Silva, Kun Agüero, Joe Hart, Raheem Sterling, Vincent Kompany, Samir Nasri y compañía. Y, a día de hoy, tan solo queda un 'superviviente' de ese equipo en el conjunto 'skyblue'.

Y no es otro que Kevin De Bruyne, la pieza más importante del esquema de Pep Guardiola. Uno de esos futbolistas que se ven a cuentagotas, con una capacidad única para leer el juego y servir balones con una precisión exacta que generan ocasiones de gol.

Kevin De Bruyne se marcó un auténtico año en el Wolfsburgo con 21 asistencias en la temporada 2014/15 / EFE

Sabe cuándo debe contribuir en la salida, cuándo participar en la creación y cuándo filtrar ese último pase en la zona de tres cuartos para crear peligro a la espalda del rival.

Pero, curiosamente, Pep Guardiola pudo, pero no quiso, contar sus servicios cuando era técnico del Bayern Múnich y el belga militaba en las filas del Wolfsburgo.

NO ENCAJABA EN SU ESQUEMA

Fernandinho, mítico jugador del Manchester City, y que fue el mediocentro titular del equipo durante varias temporadas, desveló en el programa 'Denilson Show', del exfutbolista brasileño Denílson, que Pep Guardiola tuvo la oportunidad de fichar al belga cuando ocupaba los banquillos del Bayern, pero la rechazó.

Fernandinho y De Bruyne fueron compañeros en el Manchester City durante varias temporadas / EFE

"Estaba en el Bayern (Pep), y De Bruyne estaba en el Wolfsburgo. El departamento de 'scouting' del Bayern dijo: 'Estamos ojeando a este chico. ¿Qué te parece si lo traemos aquí?'". Kevin ya brillaba en Alemania, donde llegó en el mercado de invierno de la temporada 2013/14, y en la siguiente, se convirtió en el máximo asistente (21) y fue nombrado mejor jugador de la Bundesliga.

Pero Pep respondió lo impensable: "No, no lo quiero, no creo que encaje en nuestro equipo".

CASUALIDADES DE LA VIDA

En la temporada 2015/16, tan solo un año después del interés del departamento de 'scouting' del conjunto bávaro, Kevin De Bruyne terminó en Mánchester. Y apenas una temporada después, Pep Guardiola se convirtió en el entrenador del Manchester City. "¿Lo entendéis? El tío sabía que iba a ir al City y mandó a De Bruyne allí", declaró Vincent Kompany.

Parece que lo destino sabía. Estaba escrito que Kevin De Bruyne sería discípulo de Pep Guardiola.