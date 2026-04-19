Guardiola no quiere euforia: "¿Quién está en lo más alto de la Premier League?"

Grave error nunca dar al Manchester City por muerto. Hace tan solo un mes, las predicciones daban más del 95% de posibilidades de que el Arsenal ganaría esta Premier League. Tras el partido de este domingo en el Etihad Stadium, en el que el equipo de Pep Guardiola se llevó la victoria ante el de Mikel Arteta, las tornas han cambiado, y ahora ven al City campeón con más de un 50% de posibilidades. Y eso que están a tres puntos de los 'gunners' con un partido menos.

Tras el choque, el entrenador catalán no quiso dejarse llevar por la euforia: "¿Quién lidera la liga? El Arsenal, así que esta es la única realidad. No tengo la sensación de que no jugaran bien".

"Ahora afrontamos esta fase final partido a partido. Quedan partidos, algunos difíciles y ahora toca no perder la concentración. Recuperarse bien, prepararse bien y salir", añadía en BeIn Sports.

Sobre el partido, Pep dijo que "hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los márgenes a ese nivel son mínimos, mira la acción de Havertz en el último minuto. Ellos tuvieron oportunidades, nosotros también. Sé lo difícil que es y estoy contento de estar ahí".

En cuanto a los nombres propios, Pep destacó que Rayan Cherki es "un jugador excepcional" y que Erling Haaland estaba "en el lugar correcto, como siempre".

Finalmente, sobre Donnarumma, el técnico dijo que "cualquiera puede cometer errores. Lo importante es cómo reaccionas y cómo se comportó él dando apoyo, y eso es lo más importante".

Arteta, autocrítico

Por su lado, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue más autocrítico con su equipo tras la derrota: "Cuando tienes tantas oportunidades claras como las que tuvimos contra ellos, tienes que meter el balón en el fondo de la red y llevarte los tres puntos."

El vasco afirmó que les trasladó a sus jugadores que "perdieron una oportunidad. Nos quedan otros cinco. Todo está por decidirse y vamos a volver."

"Quedan cinco partidos para nosotros y seis para ellos. Y seguimos tres puntos por delante. Así que aún queda mucho por jugar", finalizaba Arteta, no demasiado contento por la actuación de su equipo en Mánchester.

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"Prácticamente la liga vuelve a empezar. El City tiene un partido menos y nosotros le sacamos tres puntos de ventaja. Quedan cinco jornadas. Todo empieza otra vez", agragaba más tarde en rueda de prensa.