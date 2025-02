Guardiola no quiere contestar a Tebas: "Siguiente"

"Lo que hacen es pensar cómo pueden saltarse las normas y regulaciones. Hemos denunciado al Manchester City ante la Comisión Europea. Hicimos nuestra primera denuncia en julio de 2023 y ahora existe una normativa que permite a Unión Europea investigar a empresas como el City Football Group. Nuestro caso contra el City se refiere a dos cosas, comprobar que no está utilizando empresas para engañar al sistema e impedir que el fútbol acabe en manos de entidades estatales sin un adecuado control", decía Javier Tebas este jueves en el acto organizado por el Financial Times 'Business of Football Summit'.

El presidente de LaLiga confirmaba así que entraba en una guerra con el equipo de Pep Guardiola por "eludir las normas", y decir de forma contundente que "queremos que se sancione al Manchester City".

Sobre estas declaraciones ha sido preguntado el técnico cityzen en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana de la FA Cup ante el Plymouth Argyle, equipo que eliminó al Liverpool hace un par de semanas de la misma competición (1-0).

"Has visto que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha denunciado al club...", decía el periodista.

"Siguiente ('next'), contestaba contundente Guardiola negando con la cabeza.

"¿Es cansado que esto siempre vuelva..?", intentaba continuar el entrevistador.

"Siguiente", volvía a contestar Guardiola, aún más contundente.

El equipo 'sky blue' recibe este sábado al conjunto de Plymouth en el Etihad (18:45h) con el serio 'aviso' que el antepenúltimo equipo de la Championship (la segunda división inglesa) le propinó al líder de la Premier League y la Champions. El equipo de Arne Slot se confió, y acabó echado por un modesto. Ahora, el Argyle llega al Etihad tras dos empates seguidos, que han rebajado el 'suflé' de esta histórica victoria.

"Es un gigante de nuestro deporte, un gigante como entrenador. Es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del deporte, en la historia del fútbol", decía en la BBC Miron Muslic, entrenador del Plymouth Argyle, sobre Guardiola. "Es el mayor honor de mi vida, de mi carrera como entrenador, así que tengo muchas ganas de estrecharle la mano y decirle que es un gigante de nuestro deporte y un enorme, enorme modelo a seguir para todos los entrenadores del mundo".

El City, en el peor momento deportivo de Pep al frente del grupo, tiene la ventaja de jugar la eliminatoria en casa y va a recibir al Plymouth con la lección aprendida y con toda la intención de seguir pasando de ronda en una de las pocas competiciones que aún tiene opciones de ganar. Fuera de la Champions y muy lejos del líder de la Premier, el City pondrá toda la carne al asador para pasar una eliminatoria a priori muy desigualada y estar en cuartos de final, donde se encontraría con Crystal Palace o Milwall.

"Hay jugadores por encima de los 30 que van a ser parte del futuro de este club, porque excepto De Bruyne, que decidirá su futuro, los demás tienen contrato y la próxima temporada espero que estén aquí porque habrá muchísimos partidos. Cuento con Gündogan, Bernardo Silva... Cuento con todos los que tienen contrato", aseguró Pep sobre las dudas en cuanto a la continuidad de la plantilla la próxima temporada.