Guardiola: "¿Queréis echarme? Mi salario es muy alto y tengo un año más de contrato"

El Chelsea decidió agitar la Premier League el primer día de 2026. El jueves 1 de enero, el equipo 'blue' anunció que su entrenador Enzo Maresca dejaba el club con efecto inmediato. Después de ganar la Conference League, el Mundial de Clubes la pasada temporada y tener al equipo en la quinta posición con 30 puntos a mitad de la presente campaña.

De este modo, el domingo no habrá reencuentro cuando los londinenses visiten al Manchester City. Conocido en España por su paso como futbolista por el Sevilla y el Málaga, Maresca llegó al Manchester City en agosto de 2020 (tras una aventura en el Parma en 2021) y se puso a trabajar con Guardiola cuando Juanma Lillo se fue al Al-Sadd. El resultado: triplete en la temporada 2022-23. El Leicester reconoció el potencial del italiano y decidió darle la oportunidad en Championship. Primer año: ascenso, y de cabeza al 'Big Six'. Lo fichó el Chelsea.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

Con este capítulo completamente cerrado, Guardiola valoró la marcha de su excompañero de Stamford Bridge, las posibilidades de que le suceda en el City y también dio pistas sobre sus intenciones cuando termine la temporada.

Lo único que puedo decir es que, bajo mi punto de vista, el Chelsea pierde a un entrenador increíble y a una persona increíble Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

"¿Sorpresas? ¿En el mundo del fútbol? Solo confirma lo afortunado que soy de estar en este club (el Manchester City). Mi club es extraordinario. Lo único que puedo decir es que, bajo mi punto de vista, el Chelsea pierde a un entrenador increíble y a una persona increíble. Pero es una decisión de la jerarquía del Chelsea, así que no tengo nada más que decir", opinó sobre la marcha del italiano.

Los periodistas presentes aprovecharon para preguntarle sobre la posibilidad de que Enzo Maresca ocupe su puesto a final de temporada. En diciembre, 'The Athletic' publicó que el City, pese a que Guardiola tiene contrato hasta junio de 2027, tenía vigilado de cerca al italiano y lo catalogaba como el "favorito" para iniciar la era post-Pep. Unos rumores que, con su salida del Chelsea, han crecido como la espuma. "Ni idea, pero estoy seguro de que vosotros tenéis más información que yo", respondió.

Lo he dicho mil millones de veces (que quiere seguir en el City), pero no tengo ninguna credibilidad, ¿verdad? Pep Guardiola — Entrenador del manchester City

Finalmente, el catalán también habló de su futuro: "¡Dios mío! ¡Aún me queda contrato, lo he dicho mil millones de veces! Ya sé que estáis cansados de mí, después de 10 años, estoy seguro. Algún día me iré, os lo prometo. Pero aún me queda contrato y estoy feliz. Quiero luchar con mi equipo y la directiva me respeta, como se demostró la temporada pasada. No ganamos un partido en tres meses y me apoyaron, ¿qué puedo hacer al respecto? Quiero intentar ganar, pero quizá llegue el día, no lo sé", replicó.

"Me queda un año de contrato y me gustaría estar aquí, así que veremos. Lo he dicho mil millones de veces, pero no tengo ninguna credibilidad, ¿verdad? ¿O es que queréis echarme? No, está bien. Mi salario es muy alto y tengo un año más", finalizó, con su habitual toque humorístico.