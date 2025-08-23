Guardiola se queda sin solución

Y esta vez fue en la segunda jornada de liga cuando llegó la primera decepción de este renovado Manchester City. En un partido gris en el Etihad, que dejó sin respuestas ni soluciones a Pep Guardiola, el Tottenham asaltó el feudo mancuniano con merecimiento para encender las alarmas del técnico de Santpedor a escasos días del cierre del mercado (0-2).

Ha tardado poco el City en echar por tierra la buena imagen ofrecida en la primera jornada ante los Wolves. Todas las buenas intenciones del equipo de Guardiola ese día no aparecieron ante el Tottenham, que supo mostrar las costuras de un equipo que todavía necesita de mucho trabajo.

El City, superado; el Tottenham, crecido

El inicio del partido fue eléctrico y permitió confirmar el plan de partido de ambos; el City, valiente saliendo desde atrás mientras que el Tottenham apretaba arriba sin conceder espacios a su rival. Y entonces llegó la lesión de Rayan Aït-Nouri, que puso en cloromorfo un partido que se encaminaba a un festival de goles.

Quien supo interpretar mejor su momento fue el equipo de Thomas Frank, que demostró que es un grupo mucho más compacto que en tiempos anteriores. No tardó en confirmar su superioridad en el Etihad; tras un balón largo que acabó en posesión de Richarlison, el brasileño asistía a Johnson para que el británico definiese a las mil maravillas (0-1).

A Guardiola se le ponía el partido cuesta arriba; el Tottenham llevaba el partido a su terreno y los mancuanianos, incapaces de encontrar la respuesta, no conseguían reaccionar. En el descuento, Trafford se encargó personalmente de complicar todavía más el partido; el portero regaló un balón en la salida a Richarlison que terminó en posesión de Palhinha para que pusiese el segundo de los Spurs (0-2).

A pesar de que el paso por los vestuarios permitió a Guardiola ajustar ciertos detalles -terminaron entrando Foden y Rodri unos minutos después-, fue demasiado tarde para solucionar la papeleta. Victoria merecida del Tottenham, que consigue el dos de dos a costa de un City inoperante que hace saltar las alarmas a las puertas del cierre del mercado.