Guardiola en estado puro: el gesto viral en rueda de prensa que dedicó al Arsenal

Pep Guardiola es un tipo exigente. Al de Santpedor no le vale con ganar: quiere hacerlo bien. El entrenador del Manchester City quiere controlar todos los detalles, y eso incluye, claro está, sus aspiraciones de ganar títulos.

El escenario que le gusta es el que vivirá en la FA Cup. Si gana al Chelsea, conquistará el título en Wembley. Ese contexto, el de depender de sí mismo, también lo tenía en la Premier League después de igualar al Arsenal en un gran mes de abril, pero lo dejó escapar con un empate ante el Everton (3-3).

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Nico O'Reilly aplauden tras el partido ante el Everton / ADAM VAUGHAN / EFE

Para aspirar a ganar la liga necesita ganarlo todo, como hizo este sábado ante el Brentford (3-0), y que el Arsenal se deje puntos. Los 'gunners' juegan su partido de Premier este domingo ante el West Ham (17.30 horas) en el London Stadium.

De todo ello habló Guardiola en la rueda de prensa posterior al triunfo ante los 'bees', una aparición ante los medios de comunicación que cerró con un gesto gracioso y que ya es viral en redes sociales.

Victoria importante ante el Brentford

“Ha sido un rival muy complicado. Esta temporada lo han demostrado allá donde han jugado”, declaró Guardiola tras el partido sobre el Brentford. El de Santpedor se mostró satisfecho con el trabajo de sus extremos, Doku y Semenyo, y quiso destacar su trabajo: “Por la izquierda en la primera parte, y en la segunda por ambas bandas. Hicimos un buen trabajo”, mencionó.

El futbolista más destacado del partido fue el extremo belga, y Guardiola elogió su desempeño: “Es fantástico; claro que puede mejorar, pero tiene un regate increíble. La conexión que tiene con Nico O’Reilly es extraordinaria. Ahora Doku decide partidos. Sentía que no solo Haaland, sino también los extremos debían marcar, y Jérémy ha dado ese paso”, dijo.

Doku, un dolor de cabeza constante para la defensa del Brentford / EUP

Pese al triunfo, la diferencia con el líder, el Arsenal, sigue siendo de dos puntos, aunque Guardiola confía en poder hacer su trabajo y presionar a los de Mikel Arteta. “Ya veremos. No está en nuestras manos. Antes del partido contra el Everton (3-3) aún estaba en nuestras manos, ahora ya no. Simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo”, afirmó el técnico de 55 años, antes de regalar un momentazo a los presentes.

Preguntado por si verá el West Ham-Arsenal, Guardiola se sinceró y dijo que “sí”. Luego se levantó y gritó: “¡Vamos, Irons!”, haciendo el gesto de una 'X' con las manos, en referencia a los martillos del escudo del West Ham. Después, y acompañado de varias risas de los periodistas, abandonó la sala de prensa.

Un claro mensaje de ánimo a los 'Hammers' y una muestra de la bonita rivalidad que mantiene con Mikel Arteta, con quien compartió banquillo en el pasado. ¿Se cumplirá el deseo de Pep y el West Ham arañará puntos al Arsenal?