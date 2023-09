Guardiola: "Estamos en problemas"

Bernardo Silva se suma a una larga lista de jugadores lesionados en el equipo inglés, que incluye a pesos pesados como Kevin de Bruyne o Jack Grealish El técnico de los citizens aseguró que el portugués no le dijo nada al finalizar el partido y que aún no ha hablado con los médicos pero que aparentemente no podrá jugar en los próximos partidos

Guardiola salió victorioso del debut en Champions ante el Estrella Roja (3-1) pero se enfrenta a varias adversidades que pueden dificultarle conseguir, o aproximarse a conseguir, los logros de la temporada pasada. El mayor problema al que se enfrenta el de Sampedor son las numerosas lesiones de los pesos pesados de la plantilla.

En el partido del pasado martes, Bernardo Silva tuvo que salir del terreno de juego por molestias. El portugués se suma a una larga lista de jugadores lesionados en el equipo inglés, que incluye a pesos pesados de la plantilla como Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovacic y John Stones. Las numerosas bajas tienen la 'enfermería' del City llena.

"Estamos en problemas, pero no voy a decir: 'Oh, tenemos muchas lesiones'. Es lo que hay. Con los jugadores que tenemos, iremos a por todas. Mientras tengamos esa mentalidad, es bueno", afirmó Guardiola tras el encuentro de Champions League.

"Tenemos cinco jugadores muy importantes lesionados y mantener esa situación durante mucho tiempo sería difícil. A veces pasa", explicó Pep y continuó: "Es mucho tiempo para Kevin, John todavía no jugó y necesita un poco más de tiempo, tal vez Kovacic esté volviendo, Jack quizá en una semana o 10 días estará", señaló el de Sampedor.

En cuanto al estado de Bernardo Silva, el técnico comentó: "No me dijo nada al final y no hablé con los médicos, pero aparentemente en los próximos partidos no podrá jugar".

El conjunto inglés tendrá que hacer frente a este panorama mientras busca mantener el rendimiento de la temporada pasada en la Premier y en la Champions League. El primer reto, el Estrella Roja, lo superó con una ventaja de dos goles pero habrá que ver como avanza la competición y si no sufren más lesiones importantes. Guardiola 'teme' que se pueda agrandar el problema.