Guardiola, preocupado: máxima cautela con Rodri

La preocupación es máxima en el seno del Manchester City. Rodrigo Hernández volvió a caerse de una convocatoria, esta vez frente al Borussia Dortmund en Champions, y la incertidumbre con el estado físico del centrocampista ha vuelto a dispararse. El madrileño había regresado el pasado fin de semana con unos minutos contra el Bournemouth y sus problemas musculares parecían olvidados.

Pero no, al contrario. Rodri se vio obligado a parar y su presencia en el duelo contra el Liverpool, capital en la zona cabecera de la Premier League, está ahora en entredicho. Hasta la fecha, el Balón de Oro 2024 se ha perdido ocho partidos de los dieciséis que han disputado los mancunianos esta temporada -incluidas todas las competiciones- Y, en los ocho en los que sí ha estado disponible, el madrileño sólo ha completado los noventa minutos en una ocasión, en el empate frente al Arsenal.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habla con Rodri durante un partido de la Premier League / EFE

Guardiola pide paciencia

El técnico de Santpedor se ha visto privado de su extensión sobre el césped. El jugador que más y mejor entiende el fútbol que idea el catalán, donde el centro del campo tiene un papel primordial en todas las facetas del juego. Guardiola reconoció antes de medirse al Dortmund que Rodri no está "perfecto", aunque reclama paciencia con un futbolista al que las lesiones le han lastrado desde aquel encontronazo con Thomas Partey en septiembre de 2024. El internacional español estuvo ocho meses parado tras una rotura de ligamento cruzado en la rodilla.

"No queremos tomar riesgos. Volverá. Esn un pequeñísimo contratiempo que me hace verlo todo con más claridad. Necesitamos más tiempo para que se sienta bien y pueda practicar su fútbol de nuevo. Ahora no importa si juega bien o mal, tenemos que cuidarle para que se encuentre en el mejor estado posible y no esté fuera de las convocatorias un tiempo", decía el entrenador del Manchester City en el Signal Iduna Park.

Calendario asequible

A excepción del mencionado duelo contra el Liverpool y una visita al Newcastle en Saint James' Park tras el parón por compromisos internacionales, el Manchester City afrontará una serie de encuentros, a priori, asumibles con una fecha en rojo marcada en el almanaque: el 12 de diciembre. Ese día los celestes jugarán en el Santiago Bernabéu en la Champions League ante un Real Madrid con el que tienen viejas cuentas pendientes.