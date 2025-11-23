¡Guardiola pierde los papeles con un cámara tras la última derrota del City!

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se mostró visiblemente enfadado con un operador de cámara en la derrota contra el Newcastle United después de que este grabara su discusión con Bruno Guimaraes.

En unas imágenes que se han hecho virales por redes sociales, el técnico español le quita los auriculares al cámara, mientras este hace su trabajo, para recriminarle algo al oído. Este incidente ocurrió justo después del pitido final del partido en el que el City perdió 2-1 contra el Newcastle para quedarse a cuatro puntos del líder, el Arsenal. De ganar este domingo los 'Gunners' al Tottenham Hotspur aumentarán a siete su renta.

Nueva derrota del City

Al acabar el encuentro, se produjo una pequeña trifulca entre los jugadores del City y Guardiola contra Joelinton, del Newcastle. Una vez se llevaron al brasileño, la discusión comenzó entre Guardiola y Guimaraes y tras esta, el entrenador se fue a por el operador de cámara antes de abandonar el campo por el túnel de vestuarios.

En el partido hubo varias decisiones polémicas que no parecieron gustar a Guardiola, como una posible falta a Gianluigi Donnarumma en el 2-1 que ni el árbitro ni el VAR pitó. "Gianluigi vio la jugada, yo no. Confío en mis jugadores, pero yo no lo he visto. Es lo que hay, estamos acostumbrados", dijo Guardiola a "Sky Sports".