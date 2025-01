Guardiola 'pesca' en el City Group y ficha gratis a la nueva perla de la MLS

Tras Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis, el Manchester City no levanta el pie del acelerador en el mercado de fichajes y confirma su cuarta incorporación: Christian McFarlane. Desconocido para muchos, el lateral izquierdo de 18 años llega procedente del New York City, perteneciente al City Group, y a coste cero. Sin duda, un negocio redondo en el Eithad, que se hace con una de las grandes perlas de la MLS.

El objetivo del equipo que dirige Pep Guardiola, además de fichar a futbolistas de rendimiento inmediato y que ayuden a solucionar el mal momento que atraviesa el equipo, como el de Marmoush por 70 millones de euros, es pensar en el futuro. El cuadro cityzen está rejuveneciendo una defensa que ya no puede contar con uno de los líderes del equipo en los últimos años, Kyle Walker (34 años), que se mudó recientemente a Milán, y ya ha fichado a dos centrales, Khusanov (20 años, 40 millones de euros) y Vitor Reis (18 años, 37 millones de euros) y a un lateral izquierdo, Christian McFarlane (18 años, libre).

Desde los 11 años en el New York City, McFarlane, nacido en Basildon (Inglaterra), fue desarrollándose en la MLS Next Pro. Rápidamente, se destacó como uno de los talentos más prometedores del país y consiguió debutar en la MLS el pasado 14 de junio de 2024. A pesar de que empezó defendiendo a la selección de Estados Unidos cuando era juvenil, su ilusionante futuro hizo que Inglaterra se fijase en él y actualmente representa a los Three Lions, donde fue titular indiscutible en el Europeo Sub-17 el año pasado.

En septiembre de 2021, McFarlane se convirtió en tercer jugador más joven de la historia en firmar un contrato profesional en la MLS. Cuatro años después, ha conseguido dar un paso de gigante firmando por uno de los equipos más importantes del mundo, el Manchester City, que solo abonará al New York City un porcentaje de venta si el defensor sale traspasado en el futuro.

El City Group, muy presente en el movimiento

“Estamos increíblemente orgullosos de ver a Christian alcanzar este increíble hito en su carrera. Es un jugador que ha recorrido todo nuestro sistema de academia, continuó su desarrollo con el New York City FC II en MLS NEXT Pro y finalmente se ganó su lugar en nuestro primer equipo”, afirmó el director deportivo del equipo estadounidense, David Lee.

Como es sabido por muchos, el New York City forma parte del conglomerado City Football Group, que tiene al Manchester City como buque insignia, pero que incluye a varios equipos de todo el mundo como el Girona en España, el Palermo en Italia o el Troyes en Francia, entre muchos otros.