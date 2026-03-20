Guardiola no olvida su amistad con Arteta: "Si con esa pregunta intentas crear un conflicto, tengo edad suficiente para darme cuenta"

El Manchester City se juega este domingo (17:30h CET) el que puede ser el único título que consiga esta temporada: la Carabao Cup. Y lo va a hacer en el templo del fútbol inglés, el Wembley Stadium de Londres, ante el conjunto de su exasistente Mikel Arteta, el actual líder de la Premier League, el Arsenal.

En la previa de este choque, el entrenador 'cityzen', Pep Guardiola, habló sobre su rival, al que definió como un equipo "brillante".

"Va a ser un gran desafío para nosotros. Su equipo es talentoso y es un equipo brillante. Defienden muy bien y son muy buenos en muchos aspectos. Durante muchos años no han ganado nada, pero vienen con un gran impulso", expresó Guardiola. "Controlan muchos aspectos del juego, y el espíritu de quienes llevan años sin ganar les da ese impulso y la solidaridad en otros aspectos. En la Champions League ganaron todos sus partidos en la fase de grupos y solo empataron contra el Leverkusen".

En cuanto a la rivalidad con Arteta, Pep aseguró que no se ven a menudo ya que no tiene "tiempo de ir a Londres, y no creo que él tenga tiempo de venir a Manchester. Cuando estábamos aquí en el City nos veíamos cinco o seis horas al día, así que la relación es completamente diferente después de sus cinco o seis años en Londres. Si con esa pregunta intentas crear un conflicto entre Mikel y yo, o entre el Arsenal y yo, tengo edad suficiente para darme cuenta".

Para él, alcanzar la final de la EFL Cup, un torneo que ha ganado cuatro veces, "es muy complicado. Estar aquí en Wembley es una gran oportunidad porque no sabemos cuando va a pasar otra vez. Esta es la vigésima segunda vez que estamos en este estadio por finales y semifinales. Creo que no está nada mal".

Además, en la rueda de prensa confirmó la titularidad de James Trafford en la portería: "Va a jugar. Para el equipo es un gran momento".

El equipo mancuniano cayó eliminado de la Champions League esta semana ante el Real Madrid, mientras que los 'gunners' siguen vivos en todas las competiciones.

"Ellos están luchando por cuatro títulos. Yo ya gané uno. Ganar ayuda a mantener alta la confianza y todo es posible", dijo Guardiola, que consiguió el cuadruplete en 2019 cuando ganó la Community Shield, la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga.

En cuanto a la polémica de la CAF por coronar a Marruecos campeón de la Copa África de 2026 en detrimento de Senegal, Guardiola dijo que para él era "una sorpresa. No tengo una opinión formada porque desconozco el motivo. No leí nada, no vi nada... Pero es una decisión tomada entre bastidores. Lo que pasa en todas partes es lo que vemos, no sucede, siempre sucede entre bastidores y no se ven las caras. Eso es lo que ocurre últimamente en el fútbol y en todo el mundo en otros ámbitos".

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Finalmente, sobre Haaland, el de Santpedor dijo que está seguro "de que está concentrado, como todos nosotros. No hablé con él, hemos tenido dos días libres. Estoy bastante seguro de que está listo".