Guardiola, sobre la ofensa de Ratcliffe a los inmigrantes de Reino Unido: "¿Es un gran problema porque soy catalán y tú británico? Todos quieren tener una vida mejor"

Las palabras sobre la inmigración pronunciadas por Sir Jim Ratcliffe han agitado la política británica. El magnate inglés, propietario de un tercio de las acciones del Manchester United, concedió una entrevista a 'Sky' donde acusó directamente a los inmigrantes de estar "colonizando" el Reino Unido.

"Hay que afrontar el gran problema de la inmigración ya que hay gente que prefiere recibir ayudas del Gobierno a trabajar. No puedes mantener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas del Gobierno y con niveles enormes de inmigración. El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes y está costando mucho dinero”, dijo el ingeniero mancuniano.

Guardiola da su opinión

Como decíamos, las declaraciones de Ratcliffe han abierto un debate en la sociedad británica, especialmente en el norte inglés, siempre alineado con unas políticas de izquierdas por su pasado industrial. Josep Guardiola no quiso quedarse al margen y aportó su opinión, pese a que no quiso ahondar dada su relación con el empresario.

"Tengo un gran aprecio por Jim, le conozco personalmente. Se ha disculpado y no voy a comentar más sobre ese caso. Tenemos un problema en todos los países sobre cómo tratamos a la gente de otros países. No hay diferencias entre dónde hemos nacido. Todo el mundo se merece una oportunidad de tener una mejor vida", apuntó el técnico del Manchester City.

Guardiola nunca ha ocultado su posicionamiento político. Sin ir más lejos, una de las últimas apariciones públicas del genio de Santpedor fue en el concierto realizado en el Palau Sant Jordi en apoyo al pueblo de Palestina. Ataviado con el característico pañuelo, el entrenador realizó un discurso contra la masacre que está ejerciendo Israel contra los palestinos. "Yo soy catalán y eso no me hace pensar que soy mejor que tú. Tenemos que abrazar todas las culturas", agregó el preparador 'cityzen'.

La respuesta de la afición 'red devil'

Old Trafford amaneció con un cartel en el que se leía: "Los inmigrantes han hecho más por este país que los evasores de impuestos" / 'X'

Los comentarios de Ratcliffe han recibido el rechazo de buena parte de la sociedad británica, incluyendo el primer ministro, Keir Starmer, varios grupos de aficionados del Manchester United y el propio club, que se desmarcó de las declaraciones. El ingeniero pidió disculpas: "Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía", pero eso no ha evitado que algunos seguidores del Manchester United colgaran un cartel en las inmediaciones de Old Trafford donde se leía: "Los inmigrantes han hecho más por este país que los evasores de impuestos".