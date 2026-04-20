Guardiola no oculta su temor por Rodri: "No sé cuánto tiempo va a estar fuera"

Se quedó buena tarde en el Etihad Stadium. El Manchester City tumbó al Arsenal y depende de sí mismo para ganar la Premier League. Un zarpazo de Cherki y la sentencia de Haaland bastaron para desarmar a un líder sin filo, que solo encontró oxígeno en el tanto puntual de Havertz para el 1-1. Los 'Gunners' se han dejado ir de manera inexplicable: de aspirar al póker de títulos... a asomarse peligrosamente al abismo de una (nueva) temporada en blanco.

En el campeonato inglés, en caso de empate de puntos, el desempate se decide por el 'goal average' general, no por el enfrentamiento directo, como sí ocurre en LaLiga. Así, la diferencia entre goles a favor y en contra puede acabar determinando al campeón.

Con esta victoria, los ‘Skyblues’ se sitúan con un +36 en el diferencial de goles, mientras que el equipo de Arteta alcanza el +37. Además, el City aún tiene un partido pendiente frente al Crystal Palace. Ganar de manera holgada toma más importancia que nunca: puede decidir una Premier.

La única nota negativa fue la lesión de Rodri. El madrileño firmó una gran actuación, pero tuvo que ser sustituido en los instantes finales - en el 88' para ser exactos - debido a unas molestias. reguntado por el alcance de la dolencia, Guardiola no logró tranquilizar: “No sé cuánto tiempo estará fuera”.

Rodri pugna por el balón con Zubimendi / PETER POWELL / EFE

Por ahora, lo único confirmado es que el problema se localiza en la ingle. Será sometido a pruebas "esta noche o mañana por la mañana" para determinar el alcance exacto de la lesión. El Mundial está a la vuelta de la esquina y, Rodri, tras superar sus molestias en el muslo, lo estaba jugando prácticamente todo: solo descansó frente al Newcastle.

Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero hay algo incuestionable: Rodri es una pieza clave tanto para Guardiola como para De la Fuente. Más que eso, es el eje sobre el que se sostiene su equipo. El juego pasa inevitablemente por sus pies.

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Sin embargo, desde su regreso a principios de año apenas ha tenido descanso, acumulando minutos en una exigente cadena de partidos que ahora podría empezar a pasarle factura en el tramo más decisivo de la temporada. El Manchester City se juega la temporada en las próximas semanas y la Copa del Mundo empieza en tan solo 53 días. España debuta el próximo 15 de junio ante Cabo Verde.