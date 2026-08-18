Guardiola, entre la obsesión, la exigencia y el cariño: "Muchachos, quiero confesarles algo... Estoy divorciado de la mujer más hermosa del planeta"

Hace ya unos meses que Pep Guardiola tomó distancia del Manchester City tras una década de pasión, intensidad y desgaste. El de Santpedor conquistó muchos títulos, también vivió noches complicadas y forjó un vínculo único con el club, la ciudad, los aficionados y, lógicamente, con sus jugadores y 'staff'.

El documental 'A Beautiful Obsession' (Una Hermosa Obsesión), de Prime Video, desvela los entresijos del día a día de los dos últimos años de Pep Guardiola al frente del equipo inglés y muestra una faceta especialmente íntima del técnico catalán. Las cámaras captan algunas de las conversaciones más tensas y emotivas de su etapa en Inglaterra.

Pep Guardiola dejó el Manchester City el pasado mes de mayo / EFE

La producción, dividida en cuatro episodios, refleja que Guardiola ya era consciente en 2024 de que el equipo necesitaba una profunda transformación. En noviembre de aquel año renovó su contrato después de haber planteado incluso la posibilidad de marcharse. Su decisión final fue continuar para acompañar al club durante un proceso de reconstrucción que se prolongaría durante 18 meses.

"En aquel momento, la verdad es que no estaba seguro de poder convencer a Guardiola", reconoce Khaldoon Al Mubarak. El presidente del Manchester City explicó así las dudas que tuvo para conseguir la continuidad del entrenador, que finalmente decidió quedarse para no abandonar al equipo en uno de sus momentos más delicados.

El enfrentamiento con Kyle Walker y el método de los abrazos

Uno de los episodios más tensos de la producción se produjo en diciembre de 2024, después de la derrota por 2-0 ante el Liverpool en Anfield. El City atravesaba entonces una crisis de resultados y la relación entre Guardiola y Kyle Walker comenzaba a deteriorarse. El lateral, por aquel entonces capitán, entendió que estaba siendo señalado de manera reiterada por el técnico y ambos empezaron a discutir.

La conversación subió rápidamente de tono. Walker acusó a Guardiola de mencionar constantemente su nombre durante las charlas del equipo, mientras que el entrenador justificó sus referencias al defensa por su condición de capitán. "Sigues diciendo mi nombre en cada reunión y en cada maldita cosa. En cada maldita reunión sale mi nombre", le dice el jugador inglés. "Quizás porque tú eres el capitán", le responde Guardiola.

Kyle Walker, jugador del Manchester City. / EFE

La cosa no queda aquí. "No querías que yo fuera el capitán", le responde Walker. La escena cambia entonces de registro. Lo que había comenzado como una discusión futbolística termina afectando personalmente al entrenador. Guardiola se rompe emocionalmente y llega a ponerse a llorar mientras intenta explicar a Walker y al resto del vestuario hasta qué punto estaba implicado con el grupo.

"Es mi derrota, si soy un problema, debes decírmelo. No me quedaré aquí por el dinero o solo por quedarme, no quiero sentir que tengo que huir de ti. Si soy un problema, dímelo. Nada cambiará el amor que siento por ti. Ni un segundo", le dice Guardiola, muy emocionado.

Aquel episodio terminó siendo especialmente significativo. Walker solo disputaría tres partidos más con el Manchester City antes de comunicar su intención de buscar una salida al extranjero. En enero de 2025 se marchó cedido al Milan y posteriormente abandonaría definitivamente el club.

Meses después, en septiembre de 2025, Guardiola buscó otra fórmula para recuperar la conexión con sus futbolistas. El técnico comenzó a insistir especialmente en la manera de celebrar los goles y en la necesidad de exteriorizar las emociones. "Mirad, mirad cómo lo hacéis en los entrenamientos. ¿Hicisteis eso en Brighton? Mirad cómo celebráis. Estamos en este jodido negocio para eso. ¿Sentís la presión? Joder, de eso se trata. Es bueno sentirla; si no, estaríamos todos en las Maldivas", reprende Guardiola entre gritos a sus jugadores, a los que recrimina no haber celebrado con suficiente entusiasmo un gol de Haaland.

Guardiola es todo una leyenda en el Manchester City / EFE

Antes del derbi ante el Manchester United, su petición fue todavía más curiosa: quería que sus jugadores se abrazaran durante cinco segundos. El City terminó ganando 3-0.

"La victoria de hoy nace de los abrazos de antes... Los abrazos no fueron fuertes. Yo lo intenté, pero vosotros no me devolvisteis el abrazo con la misma intensidad. Los quiero más fuertes. Fuertes y que duren más tiempo. Quiero que sintáis mi compromiso con vosotros. Estoy muy orgulloso de vosotros; este es el comienzo de lo que os aseguro que será una gran temporada", apuntó Pep.

La dura derrota ante el Leverkusen

En noviembre de 2025 llegó otro de los momentos más duros del documental. El City perdió 0-2 contra el Bayer Leverkusen en la Champions League después de que Guardiola realizara hasta diez cambios en su alineación con el objetivo de mantener a toda la plantilla implicada. La derrota provocó una reacción intensa del entrenador en el vestuario. Guardiola cuestionó la actitud de sus futbolistas, pero también cargó contra sí mismo por sus intentos de encontrar soluciones.

"¡Joder, chicos! Todos tenéis que sentir esa mentalidad de 'voy a demostrarles que soy el mejor, voy a demostrarle a este puto entrenador de mierda que soy mejor que los otros'. Es una competición entre vosotros, ¿y dónde ha estado esa competición hoy? Me siento triste. Me siento decepcionado conmigo mismo por las cosas increíblemente estúpidas que intento hacer para que os sintáis seguros, protegidos y con confianza. Me siento un puto estúpido", empieza.

Pep Guardiola, durante el partido entre el Manchester City y el Bayer Leverkusen / EFE

"Llegué aquí a las ocho de la mañana. Pasé horas y horas intentando encontrar la manera de llegar a vuestro corazón. A vuestro corazón. Y cuando no lo consigo, es frustrante a nivel personal. No me devolvéis nada, chicos. ¿Sabéis qué va a pasar? Tendréis otro entrenador. Como vea una sola puta cara de tristeza al final de la temporada, os mato. Como vea vuestra puta cara quejándoos de algo cuando tomo decisiones, os mato, joder... Trabajad más duro, trabajad mejor, vivid mejor", les dijo decepcionado el de Santpedor a sus jugadores.

"Es una vergüenza, chicos. Joder, estoy realmente jodidamente harto. Cuando veo eso, me siento agotado. Vacío. Quiero dejarlo. Me siento solo. Cuando jugáis así, me siento solo. Es inaceptable esta falta de coraje, de pasión, de amor y de ganas de ganar. Cuando os saludo, me saludáis. Cuando os abrazo, me abrazáis. Yo vivo mi vida, mi divorcio... y mi familia está lejos por todos vosotros. ¿Y qué recibo a cambio? La puta actuación que habéis hecho, todos vosotros. Es una vergüenza, chicos. Joder, estoy realmente jodidamente harto. Cuando veo eso, me siento agotado. Vacío. Quiero dejarlo. Me siento solo. Cuando jugáis así, me siento solo. Mañana no me veréis. Que paséis dos días estupendos. Yo voy a salir ante los medios para defenderos", finalizó.

Guardiola: "Quiero confesar algo, estoy divorciado"

En aquella misma charla, Guardiola comunicó a sus jugadores su separación matrimonial de Cristina Serra. El entrenador utilizó su situación personal para explicar qué significaba para él la pasión y cómo la trasladaba al fútbol. "Muchachos, quiero confesarles algo... Estoy divorciado de la mujer más hermosa del planeta. Es mi esposa... mi exesposa", les dice.

Pep Guardiola y Cristina Serra en un evento. / GTRES

"La amo increíblemente. Pero perdimos la pasión. Por muchas razones, perdimos la pasión. La amo profundamente. Ella me quiere, sí, pero perdimos la pasión. Y así es como se juega al fútbol: juegas por algo que llevas dentro, pero ¿dónde está la pasión? En la vida, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión", se sinceró.

El último discurso

El documental alcanza su momento más emotivo en mayo de 2026, cuando Guardiola afronta sus últimos días como entrenador del Manchester City. Dos días antes del último partido de la temporada, el técnico reunió a sus jugadores para comunicarles su decisión. Guardiola preparó un vídeo con imágenes de toda su década en el club.

"Chicos, seré breve. El domingo será mi último partido como entrenador de este club. La razón es sencilla: para ir a Selhurst Park, a Anfield, a jugar contra equipos de League One en la FA Cup, o enfrentarse al Madrid, Madrid, Madrid, y para lidiar con los jugadores maravillosos que tenemos, hace falta algo que yo tenía: energía. Pero, en el fondo, sé que ya no la tengo", comienza.

Pep Guardiola besa el trofeo de la Community Shield / Instagram: @emiratesfacup

"Me marcho sintiendo una gratitud y una felicidad inmensas hacia todos vosotros. En unos minutos, la afición se enterará de mi partida y, antes de que eso ocurra, merecéis ser los primeros en escuchar algo que creo que vale más que mis palabras. Necesito vuestros abrazos y besos. No lo olvidéis", dijo Pep en un emotivo discurso.

Así fue el último Guardiola del Manchester City, una mezcla única de obsesión, exigencia, desgaste y afecto. Todo eso ya es pasado en el Etihad.