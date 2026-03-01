Guardiola tiene una nueva estrella: Semenyo ya amenaza al Madrid

El Manchester City continúa empeñado en pelear por la Premier League y en meter la máxima presión al Arsenal en esta intensa lucha por el título. Tras cerrar la pasada temporada sin levantar ningún gran trofeo y después de un verano e incluso un mercado invernal muy agitado y con un importante desembolso económico, el conjunto citizen busca regresar a la élite europea y reafirmar su dominio.

Pese a las dudas que rodean al futuro del equipo, Pep Guardiola sigue decidido a construir otro proyecto ganador. El técnico catalán parece haber encontrado a la nueva estrella capaz de liderar esta generación que aspira a hacer historia en el Etihad. Y ese nombre no es otro que Antoine Semenyo.

Antoine Semenyo y Marc Guéhi, los refuerzos invernales del Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

El Manchester City anunció el fichaje del delantero procedente del Bournemouth por una cifra cercana a los 75 millones de euros, con contrato hasta 2031. Una incorporación de primer nivel que ampliaba el abanico ofensivo de Guardiola. A pesar del interés de otros cuatro clubes de la Premier, Semenyo eligió el proyecto 'sky blue' para seguir creciendo y competir por todos los títulos.

El salto en su carrera era mayúsculo, pero el internacional ghanés ha demostrado estar preparado para asumir galones. El último ejemplo llegó en la victoria ante el Leeds United, donde firmó el único tanto del encuentro y otorgó tres puntos vitales en la carrera por el campeonato.

Semenyo, presentado en el Manchester City: "Va a ser lo mejor para mi desarrollo" / Perform

Desde su llegada, su rendimiento ha sido sobresaliente. Desborde, desequilibrio y una notable capacidad para decidir en los metros finales, ya sea con goles o asistencias, definen su impacto inmediato. Los números respaldan su irrupción. Once partidos disputados, seis goles y dos asistencias. Registros que invitan al optimismo en el Etihad.

El próximo gran escenario para el delantero será la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid CF. Una prueba de máxima exigencia ante el gigante continental que servirá para medir si efectivamente ha nacido una nueva estrella en el panorama futbolístico europeo y si Guardiola cuenta ya con otro referente para devolver al City a la cima del continente.

Con el pulso por la Premier League al rojo vivo y el desafío europeo en el horizonte, el Manchester City parece haber encontrado en Semenyo ese factor diferencial capaz de inclinar la balanza en los momentos decisivos. Su descaro y personalidad no solo alimentan la ilusión de la afición, sino que refuerzan la convicción de que el equipo de Pep Guardiola está listo para volver a competir por todo.